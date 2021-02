"Mi venganza será mi perdón", Colosio Riojas critica a la clase política

México.- Este jueves 11 de febrero Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial asesinado en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994, aseguró en un video que disculpa a todas las personas involucradas en la muerte de su padre, así como a quienes han usado su nombre con fines políticos o de publicidad.

Desde Lomas Taurinas, en la ciudad mencionada, sitio donde el político perdió la vida, dijo que "el odio y ambiciones de gente cobarde son capaces de asesinar las esperanzas de toda una nación".

"Una de las lecciones más poderosas que me dejó mi padre fue cuando me enseñó a no envenenarme el alma, así como también aprendí de mi madre mi venganza será mi perdón", dijo, con un rostro cada vez más serio.

Explicó que visitó el lugar para perdonar e invitar a quienes consideró su gente, a perdonar con él. "Perdono a ustedes que me arrebataron a mi padre haciendo lo inimaginable con tal de sacar a Colosio de la contienda".

Como parte de su discurso, mismo que dijo momentos antes, fue escrito para la ocasión, también mencionó a las instituciones políticas del país, quienes "han usurpado el nombre" de su padre para beneficiarse con fines políticos.

El sistema judicial también formó parte de su "perdón", pues consideró que lejos de hacer ayudar a esclarecer el delito "se empeño en destruir toda posibilidad de hacer justicia a un crimen nacional".

Perdono porque es lo correcto y porque no existe una transición hacia la paz sin un auténtico ejercicio de reconciliación, está dentro de mi persona", dijo.

Por otro lado, aseguró que aunque perdona el crimen cometido a su papá, no podrá "perdonar jamás" que miles de familias vivan lo que él por las "imprudencias de nuestro sistema de gobierno".

No perdono que miles de familias vivan diariamente la pérdida de un padre, una madre, un hijo o una hija...victimas de la violencia que azota nuestra tierra", aclaró.

Pasando de un tono tranquilo, pero cabizbajo, su voz se llenó de fuerza, reflejando enojo cuando cambió de tema y habló sobre el "ineficiente" sistema de salud en México, así como sobre la mala educación y "abandono que viven los niños y niñas".

O remamos pareja para el mismo lado o estaremos condenados a hundirnos por igual", dijo mientras aseguró que el video significó un nuevo comienzo en su vida.