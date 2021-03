Mi vida pública es transparente como el agua de mayor calidad, sin turbiedad: Bours

Sonora.- Ricardo Bours, buscará ser el gobernador de Sonora con Movimiento Ciudadano. De acuerdo con el candidato, su honestidad y preparación son su carta fuerte, pues en estos momentos, con el gobierno actual se puede ver que quienes gobiernan en los municipios más importantes de Sonora, están siendo un fracaso tal con señalamiento de corrupción y una desvergüenza total y una gran desfachatez.

En entrevista para Debate, Ricardo Bours compartió las razones que lo diferencian del resto de aspirantes en estas elecciones, dejando claro que aunque le busquen fallas o actos corruptos en su trayectoria, no encontrarán nada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Porque en mi vida he transitado de una manera transparente, mi vida pública es transparente como el agua de mayor calidad, sin turbiedad y en mi vida privada le respondo a Dios y a mi familia. En mi vida pública me han buscado muchas cosas, no van a encontrar nada, no tengo nada de qué avergonzarme, jamás”, afirmó el candidato.

Leer más: Inseguridad ha invadido a Sonora por la falta de pantalones: Bours

Además, se autocalifica como un hombre con preparación para ser gobernador, pues destacó su especialidad en finanzas públicas, como el trabajo que realizó en reestructurar la deuda más grande del país, en el estado de Coahuila, de 37 mil millones de pesos y que de acuerdo con Bours, este trabajo lo hizo de manera sumamente eficiente, económica, sin ninguna observación de ningún tipo.

“Invité al Banco Interamericano del Desarrollo para que fuera supervisor y observador del proceso, dada la problemática y la polémica que había generado el endeudamiento de Coahuila. La transparencia es para mí una herramienta esencial en el desarrollo de cualquier actividad que se haga, en mi vida he sido muy transparente”, comentó.

Su paso por la alcaldía de Cajeme.

Ricardo Bours, recordó que en su periodo como alcalde de Cajeme, Sonora, hace 20 años, colocaron en la entrada de Palacio Municipal, unas pantallas de touch screen, las cuales eran muy modernas para aquellos tiempos y que servían para darle el acceso a cualquier información que cualquier ciudadano quisiera preguntar, en los sueldos, en las compras, los adeudos que tuviera cualquier contribuyente de predial, de agua, de infracciones de tránsito, lo cual era ser transparentes cuando no era obligatorio que lo fueran, dijo.

“Fui el primer ciudadano que compareció ante el Congreso, dado que mi hermano era gobernador y aunque yo ocupaba un puesto, nunca recibí un sueldo del gobierno. Me han buscado por todas partes y debo de decirlo, no han encontrado ni van a encontrar, ni tan siquiera una nota de gasolina, un boleto de avión, un recibo de restaurante, de un cuarto de hotel que me haya pagado a mí el gobierno, porque no, gracias a Dios tengo la manera para vivir, para poder servir a los sonorenses y a México y eso me llena a mí de satisfacción, me motiva mucho, quisiera que todos los sonorenses tuvieran la manera”, dijo.

Mencionó que la pobreza de ninguna manera es un signo de motivo de vergüenza, pero el no intentar salir de la pobreza sí debería de serlo, ya que, el que no intente salir de su estado de pobreza, debería sentirse avergonzado por no buscar oportunidades.

“El chiste es tener un estado donde se les pueda ofrecer oportunidades, que no se sientan frustrados en buscarlo sin lograrlo, cuando hablamos de jóvenes profesionistas que no tienen un espacio para laborar, tanto que se preparó el muchacho ese, y está trabajando en una cosa que no corresponde con su profesión, pero no pensamos en los padres de familia que le dieron con esfuerzo y sacrificio a sus hijos, que se sienten peor porque dejaron de vivir más cómodamente por darle educación a sus hijos por ver en sus hijos el éxito personal que ellos no tuvieron y créanme que el sentimiento es peor en los hijos”, señaló.

“No he andado de saltimbanqui”.

Ricardo Bours dejó claro que lo que lo hace diferente del resto de los aspirantes a gobernador es que él siempre ha vivido en Sonora, su orgullo es ser sonorense y ha mantenido una preparación constante.

“No he andado de saltimbanqui en cuestiones políticas, ni he ocupado una profesión para saltar a otra, estoy convencido de que se debe de trabajar siempre hasta concluir con un mandato, no estar aprovechando posiciones para brincar a otras, me han ofrecido otras posiciones políticas, no me interesan, ni creo que contribuyan a eso. Me he dedicado a hacer relaciones en Sonora, conocer a los sonorenses, conozco cada región del estado, como cada zona, cómo inciden, cómo se distinguen en la sierra, que en la costa, en el desierto, del valle, de la frontera, los conozco perfectamente y es algo que no pueden decir los otros”, opinó.

Leer más: Necesitamos que Sonora sea pueblo de desarrollo: Bours

El candidato de Movimiento Ciudadano destacó que cuando se ha hecho una alianza del PRIAN, no es una alianza, es una asociación que están armando, donde están distribuyendo el estado de Sonora a sus conveniencias personales y políticas, gente que incluso, nunca ha vivido en Sonora.

“Gente que ha hecho su carrera escalando con una gran capacidad para hacerse gente del poder máximo del país y hasta ahí es su mérito y estamos viendo que quienes gobiernan ahora el estado, en los municipios más importantes de Sonora, están siendo un fracaso tal, con señalamientos de corrupción y una desvergüenza total con su posible reelección, con una desfachatez”, afirmó.