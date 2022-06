"Miente con todos los dientes": Lilly Téllez responde a AMLO sobre "pacto" con el narco

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseguró que AMLO "miente con todos los dientes" al negar su presunto pacto con el narco, tras ser exhibida en La Mañanera por hacer el señalamiento de cara a las elecciones de 2022.

Luego de que Ana Elizabeth García Vilchis exhibió a Lilly Téllez y otros opositores en la sección del "Quién es quién en las mentiras" de La Mañanera por acusar sin pruebas que existe un "pacto" entre el gobierno de AMLO y el crimen organizado, la panista reafirmó sus señalamientos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Téllez respondió que el gobierno de Andres Manuel López Obrador miente, asegurando tener pruebas del supuesto pacto con el narco.

La senadora del PAN insistió en que las pruebas de sus dichos son los muertos que ha dejado la violencia en México y la instrucción del presidente de no atrapar a los líderes de los cárteles del narcotráfico, por lo que sostiene que AMLO les entregó la "plaza a cambio del poder".

"Otra vez el presidente miente con todos los dientes. No señalo su pacto con el crimen organizado por asunto electoral. Lo hago siempre y con pruebas: los muertos y la instrucción de AMLO de no atrapar a las cabezas del crimen organizado. Entregó la plaza a cambio del poder", respondió Lilly Téllez a AMLO y García Vilchis.

Además, la panista compartió la polémica foto de AMLO saludando de mano a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán durante su gira en Sinaloa en marzo de 2020, como otra prueba del presunto pacto con el narcotráfico.

Lilly Téllez reafirmó sus acusaciones contra AMLO y su supuesto pacto con el narco tras ser exhibida en La Mañanera. Foto: Twitter

Anteriormente, Téllez declaró que "Morena es el brazo político del crimen organizado", acusación que le valió ser exhibida en La Mañanera, donde Ana García Vilchis la desmintió.

"No soy Calderón": AMLO responde

Previamente, el presidente López Obrador rechazó una vez más los señalamientos de vínculos con el narco diciendo que no es Felipe Calderón.

En respuesta a las acusaciones del senador republicano Marco Rubio, quien lo señaló por entregar partes de México a los cárteles y respaldar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el mandatario dijo lo siguiente:

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él", dijo AMLO.

A su vez, Ana García Vilchis acusó que diversos personajes de la oposición, como las panistas Lilly Téllez y Kenia López, el priista Francisco Labastida Ochoa, el exdiputado Porfirio Muñoz Ludo y el periodista Carlos Loret de Mola, entre otros, emprendieron una "guerra sucia" contra el gobierno de AMLO por las elecciones.

La funcionaria resaltó que ninguno de los opositores ofreció pruebas sobre sus acusaciones contra la 4T, y aclaró que es "absolutamente falso" que el presidente AMLO tenga "pacto" con el crimen organizado.

"Ellos se lanzaron al ruedo asegurando que el gobierno federal tiene un acuerdo con el narcotráfico, pero ninguno ofreció pruebas, sólo acusaciones sin base. Es absolutamente falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con criminales", declaró García Vilchis.

"Eso sí pasó, pero en tiempos del presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, que por cierto está preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico y sus acuerdos con el crimen organizado cuando era secretario de Seguridad Pública", agregó en defensa de AMLO.