"Miente otra vez": Loret de Mola responde a AMLO por exhibirlo con tuit falso sobre el dólar

México.- El periodista Carlos Loret de Mola respondió al presidente AMLO luego de que lo exhibiera en La Mañanera con un tuit falso sobre el dólar, en el que afirmaba que el peso mexicano se desplomaría de manera histórica.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola aseguró la mañana del 28 de marzo de 2022 que el presidente Andrés Manuel López Obrador "miente otra vez", pues el supuesto tuit suyo que exhibió en Palacio Nacional es "falso" y "ha sido desmentido cien veces".

El conductor de Latinus se mostró furioso contra AMLO y lo acusó de haber citado el tuit falso para calumniarlo al no poder explicar la riqueza de su hijo José Ramón López Beltrán, quien protagonizó el escándalo de la "casa gris" de Houston, Texas, exhibida en un reportaje del medio de comunicación en el cual colabora.

"El presidente López Obrador MIENTE ooootra vez. Este tuit supuestamente mío es FALSO. Ha sido desmentido cien veces. Pero él lo citó hoy en la mañanera para calumniarme porque no ha podido explicar cómo se volvió millonario su hijo #JoseRamonLopezBeltran38", fue la respuesta de Loret de Mola a AMLO.

El mensaje en Twitter exhibido por el presidente López Obrador aparentemente fue publicado desde la cuenta de Loret, y en él afirmó que el dólar aumentará su valor a $25 pesos mexicanos la unidad cuando AMLO se convierta en presidente, pues el tuit fue publicado el 17 de junio de 2018, luego de la victoria del morenista en las urnas.

El periodista incluso previó que para 2021 la divisa estadounidense alcanzaría el valor histórico de $35 pesos, lo que no ocurrió. Sin embargo, presumió que él ya se encontraba comprando dólares, de acuerdo con la publicación exhibida por AMLO.

"Tomen nota hoy 17 de junio de 2018 el dólar está a $22, en diciembre que López Obrador entre a la presidencia va a estar en $25 y muy probablemente para 2021 estará a $35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos. #advertidosetan", dice el supuesto tuit de Loret.

Esta fue la respuesta de Loret a AMLO tras ser exhibido en La Mañanera. Imagen: Captura de Twitter

¿Qué dijo AMLO sobre Loret?

El presidente de México arremetía contra sus adversarios por las críticas contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), quejándose de que los conservadores "están ofendidos" porque sus negocios se vieron frustrados con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. "Es una obra muy mal vista por razones politiqueras", comentó.

En esa línea, el mandatario federal criticó que todavía no asumía el cargo como presidente cuando los opositores como Loret de Mola ya pronosticaban que el dólar aumentaría su valor de forma histórica y el peso mexicano se desplomaría durante su sexenio, al tiempo que destacó que la moneda nacional se ha convertido en una de las más estables del mundo con su gobierno.

"Todavía no tomábamos posesión y ya andaban pronosticando que se iba a ir el dólar a 35 pesos, y terminó la semana en 20, de las monedas más estables del mundo, pero está así sin devaluarse como no se veía en 20 años o más, pero miren el economista Loret de Mola, precisamente cuando lo del aeropuerto, porque todos estaban metidos por sus empresas en el negocio del aeropuerto de Texcoco, entonces como dijimos: va una consulta y no al aeropuerto de Texcoco fue lo que decidió la gente, se pusieron enojadísimos desde entonces, bueno ya con Loret teníamos diferencias de tiempo atrás", explicó.

Tras exhibir el supuesto tuit de Loret de Mola, AMLO comentó a manera de burla: "no compró dólares, compró departamentos", retomando las críticas contra el periodista opositor por su riqueza y propiedades en Estados Unidos.