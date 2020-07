"¿Miente sin recato?", cuestiona Calderón a AMLO por dinero vs. violencia a mujeres

Es público que el presupuesto vs. violencia contra mujeres (refugios para ellas, atención a víctimas, alerta de género, etc) se ha recortado. ¿por qué el Presidente dice que no se ha reducido? ¿miente sin recato? ¿no sabe? ¿su mente se desconecta de la realidad que no le gusta? https://t.co/ezCvakjM0A