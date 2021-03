Mienten del PAN y el PRI cuando hablan de pérdida de rumbo del gobierno federal: Juan Carlos Loera

Chihuahua.- El aspirante de Morena a gobernar Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, mencionó en entrevista para Debate que las más grandes mentiras que ha escuchado últimamente proceden de los partidos de oposición, tanto del PRI como del PAN, cuando afirman que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México no ha conducido al país de la mejor manera.

“Nombre, pues muchas, todas las que le quieren achacar al presidente López Obrador. Recientemente en estos días he visto, ahora que está lo de la reforma eléctrica, la mentira esta de la Auditoría Superior de la Federación, a mí me parece que la mayor mentira son las de la oposición, las del PAN y el PRI cuando hablan de la pérdida de rumbo del gobierno federal”, afirmó Juan Carlos Loera de la Rosa.

Mentiras en torno al conflicto por el agua

Además, Loera de la Rosa aseveró que otras mentiras que estos partidos políticos han usado, son en torno al tema del agua en Chihuahua, respecto a un conflicto que existe con las presas.

Habría que recordar que el año pasado, AMLO afirmó que el conflicto generado en la presa La Boquilla en Chihuahua tenía una motivación política, en la que señaló que detrás de los movimientos de protesta están exgobernadores del PRI y otros personajes que han sido parte de los gobiernos en la entidad.

“Este conflicto político que se tuvo, pues son grandes mentiras, se manejó el PAN, principalmente, con gran mentira para manejar ese asunto y engañar a la gente acerca de que iban a perder el agua, que iban a perder las cosechas, que grandes calamidades venían”, mencionó Juan Carlos Loera de la Rosa.

Un hombre cercano a su familia

En esta misma entrevista, luego de hablar de la más grande mentira que ha escuchado, Loera de la Rosa compartió algunos detalles de su vida personal. Dijo, por ejemplo, que se considera enteramente un hombre de familia e incluso reveló su gran miedo a perder la salud, aun cuando ya fue víctima de la COVID-19.

“Soy el menor de cuatro hermanos, creo que el principal legado que nos dejó nuestra madre, Evangelina de la Rosa Hickerson y mi abuela también, es que el mejor regalo que les podíamos dar a ella es que nos amaramos entre hermanos, hay un gran amor, muy profundo entre Carola, Manuel, Sergio y yo, como hermanos”, contó Juan Carlos Loera de la Rosa.

Pese a ser un hombre divorciado, destacó tener una gran relación con sus tres hijos, así como con su ex esposa, pues en las responsabilidades materiales se ha mantenido presente y aportando lo que requieren.

“Pues, no que me quiera hacer muy valiente verdad, pero el miedo a enfermarse, el miedo a perder la salud, ese es el principal temor, he sido una persona sana, a mí me dio COVID por el mes de octubre, lo sortee afortunadamente muy bien, pero ese el principal temor o que las personas más cercanas como mis hijos también pierdan la salud”, compartió.

Por ello y para guardar su salud, el empresario, destacó tener un pasatiempo preferido: pasear en bicicleta, práctica que lleva 20 años ejerciendo, dijo el candidato a gobernar Chihuahua.

“(Llevo) años practicando el ciclismo de montaña, 16 años de manera intensa, casi como extremo, carreras de larga duración, de larga distancia, tengo un grupo de amigos de vida que hemos estado pedaleando juntos en la bicicleta de montaña, ahora tengo menos tiempo porque ando por todo el estado de Chihuahua”, dijo Juan Carlos Loera de la Rosa.