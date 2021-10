Mientras AMLO le saca la vuelta a Lilly Téllez, EPN sí se enfrentó a Layda Sansores VIDEO

México.- Luego de la polémica desatada entre la senadora por el PAN Lilly Téllez y su supuesto enfrentamiento con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), revivieron en redes sociales el encuentro entre la entonces senadora Layda Sansores y el presidente Enrique Peña Nieto en el años 2016.

AMLO reiteró este 5 de octubre durante su conferencia matutina que no asistiría a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, argumentado que debe proteger la investidura presidencial ante las declaraciones de Lilly Téllez, quien esperaba encarar al mandatario.

Sin embargo, en el mismo evento realizado en el año 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto vivió una situación similar, donde la senadora Layda Sensores lo enfrentó en la Cámara baja exigiendo justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

El video que fue publicado en Twitter por la presentadora Azucena Uresti, muestra el encontronazo de Layda Sansores con Peña Nieto, destacando los dichos de AMLO al querer proteger la investidura presidencial de las protestas de las mujeres.

Layda Sansores encaró a Enrique Peña Nieto indicando que la “herida” por el caso Ayotzinapa no podía quedar abierta, pues debía actuar desde su puesto como presidente.

En una conversación un poco subida de tono, Sansores no dudo en enfrentar al mandatario federal, ante uno de los casos más polémicos de su administración.

Layda Sandores y EPN/Twitter

AMLO no va al Senado

El video fue comparado con la decisión del presidente Andrés Manuel de no acudir a la Cámara de Senodores donde se anticipaba que Lilly Téllez buscara un encuentro con al mandatario, donde pretendía aclararle que es un “violador” de la Constitución.

"Me da tristeza no poder acompañarla, pero una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar, es una situación muy bochornosa, cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso”, declaró AMLO haciendo referencia a Lilly Téllez.