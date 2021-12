Mientras AMLO no para de hablar, México se descompone: Loret de Mola

Felipe Calderón acusa a AMLO de “viajar en tren del AIFA que no existe”

"Nada de esto mina la aprobación ciudadana de AMLO, que está en un promedio de 65%. Algo extraordinario, considerando la pobreza de resultados", comentó, aunque las encuestas también muestran que la aprobación del gobierno no es tanta en temas como economía y seguridad.

El columnista de The Washington Post consideró que los fracasos más graves del gobierno federal han sido la militarización del país y la respuesta a la pandemia.

A esto se suma la fallida lucha contra la corrupción de AMLO, que según Loret de Mola se ha visto salpicada con los escándalos de dos hermanos del mandatario, su secretario particular y su oficial mayor, así como integrantes de sus gabinetes, los contratos sin licitación que entrega el gobierno y el reciente decreto presidencial para considerar temas de seguridad nacional sus obras para "evadir la transparencia".

" Mientras AMLO no para de hablar, la realidad mexicana se descompone ", criticó tras recordar que en esa misma fecha el presidente le encomendó al Ejército la distribución de medicamentos y su secretario particular, Alejandro Esquer , fue captado en video realizando "movimientos de dinero en efectivo de manera irregular".

En su columna de opinión publicada el 5 de diciembre de 2021 en The Washington Post, Loret de Mola resaltó que las muertes por Covid-19 en México casi superan las 300 mil, y a pesar de la llegada de la nueva variante ómicron, AMLO llenó el Zócalo para su Tercer Informe de Gobierno .

