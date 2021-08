Mientras en México rechazan el regreso a clases presenciales, en Perú marchan para que sea una realidad

México.- Mientras en Perú, padres de familia, maestros y organizaciones exigen al Gobierno regresar a clases presenciales, en México la oposición trata de dar marcha atrás a esta misma iniciativa del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Diversas agrupaciones, colectivos de padres de familia, docentes y organizaciones especializadas en la rama de la educación saldrán a la calle este sábado en una marcha pacífica hacia el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de Perú para exigir la vuelta presencial a las aulas.

Una de las principales vías argumentativas para esta petición es la afectación cognitiva, así como la salud mental que sufren más del 30 por ciento de los niños y adolescentes del país, en base a un estudio del propio Ministerio y de UNICEF, tal y como recoge el diario local 'El Comercio'.

Por su parte, la representante del colectivo Volvemos a Clase Perú, Milagros Sáenz, ha expresado al mencionado diario que no es posible que Perú sea el único país sudamericano que no cuenta con un plan de retorno a las aulas, aunque sea en modalidad semipresencial.

Mientras tanto en México, la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador ha comenzado una campaña mediática con el fin de que haya más adeptos en la lucha por darle la contra a todo lo que propone el Gobierno Federal.

En otras palabras, son distintas organizaciones civiles, maestros, sindicatos de maestros, especialistas de la salud y padres de familia, quienes se niegan en México a regresar a clasese presenciales.

El principal argumento es la falta de vacunación contra el Covid-19 a menores de edad en el país, puesto que temen que los contagios de niños, niñas y adolescentes, aumenten las cifras de muertes por dicha enfermedad en México.

Cabe señalar que en México, con un corte al 19 agosto, se tiene la vacunación, con al menos una dosis, del 63% de la población mayor de 18 años de edad, es decir, 55 millones 928 mil 566 personas inmunizadas con al menos una vacuna contra el Covid-19.

Aunque es cierto que en México aún no ha se establecido el objetivo de comprar vacunas para menores de edad, la oposición se ha dedicado a desprestigiar la iniciativa del presidente mexicano López Obrador para regresar a clases presenciales.

En un intento por argumentar la importancia del regreso a clases presenciales en México, se ha dado a conocer el resultado de una encuesta realizada a nivel nacional a niños, niñas y adolescentes, en la que se registró que 7 de cada 10 menores de edad quieren regresar a las aulas.

Solo dos de cada 10 menores encuestados no quieren hacerlo y el uno restante dijo no saber si quería volver o no a clases presenciales. Esta encuesta fue aplicada a poco más de 37 mil niños, niñas y adolescentes, aún así, la campaña en contra del regreso a clases presenciales que encabeza la oposición al presidente mexicano sigue dando de que hablar.

Por otra parte, se ha acusado al Gobierno de Perú de no tener "voluntad política" y ha afeado que se ponga como "excusa" la tercera ola de contagios de coronavirus pero solo para el caso de la Educación.

"Me sorprende que anuncien a priori de antemano que no se va a regresar a clases por la supuesta llegada de la tercera ola. Todavía no sabemos cómo va ser esa tercera ola (...) Si realmente hay una preocupación del Ministerio de Salud por la tercera ola entonces por qué no escuchamos que están cerrando las discotecas, los bares, los casinos", ha indicado la representante del colectivo Volvemos a Clase Perú, Milagros Sáenz.

Ya la semana pasada, el presidente Castillo afirmó que las puertas de los colegios solo se abrirán cuando se garantice que todos los peruanos están vacunados, especialmente ahora que hay una amenaza de una tercera ola de contagios.

"Abramos las puertas de las escuelas cuando garanticemos la vacuna a todos los peruanos (...) está viniendo una tercera ola, y volver a juntar a la gente, volver a juntar a los niños, a los maestros, a los padres de familia, cuando no estén vacunados, es correr un riesgo", declaró durante la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).