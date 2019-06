Migración y seguridad lastiman relación con EUA

El tema de inteligencia financiera de seguimiento al lavado de dinero era el gran eslabón pendiente que nunca se quiso trabajar de manera seria, y hoy ha logrado una de las mejores cooperaciones entre las instituciones de seguridad y justicia México-Estados Unidos. Sin embargo, la politización de la agenda migratoria y de seguridad nacional está lastimando la relación entre los dos países.

Lo anterior fue considerado por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla.

En entrevista para EL DEBATE vía telefónica, destacó que la presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad fronteriza, por tema de migración, seguirá presente sin importar quién esté como presidente en la Casa Blanca.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Foto: Cortesía

El también integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC (Casede), que es el laboratorio de ideas (think tank) de seguridad y defensa nacional, explicó que la legalización de la mariguana, como se ha planteado desde la Secretaría de Gobernación, no será la panacea, ya que indicó que esta no es la droga que genera más violencia en México ni en Estados Unidos. Aclaró que el tema serio son los opioides, por lo que México, si quiere reducir la producción de dicha sustancia, lo que tiene que hacer es un debate serio sobre la producción legal.

¿Cómo ha evolucionado hasta hoy la delincuencia organizada en México y qué tan fortalecido está el sistema actualmente?

México tiene instituciones muy importantes en materia de seguridad que hacen frente a la delincuencia organizada, pero lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que ha habido fuertes problemas de descoordinación, lucha de poder entre las agencias de inteligencia del Estado mexicano frente a diferentes grupos criminales que sí están bien organizados y que buscan controlar ciertos territorios.

Sí hay un par de instituciones de seguridad del Estado mexicano y de justicia que están colapsadas, ya lo hemos platicado; la propia Policía Federal no creció como un estado de fuerza como lo demanda el país, como un Estado que necesita crear una policía de corte nacional, como es la Guardia Nacional.

La Fiscalía General de la República se tardó tres años en nombrar a un fiscal general, y es una institución que necesita organizarse; crearse, básicamente, desde cero. Tenemos también instituciones de aparatos de justicia que están colapsados.

México tiene cuatro veces menos jueces que el resto del mundo en términos promedios, entonces tenemos un déficit de policías federales, casi un 50 por ciento de déficit de policías estatales. Eso es el estado que vemos, y unas Fuerzas Armadas rebasadas en términos de tareas que les son encomendadas.

La Guardia Nacional, ¿es el camino correcto?

Prácticamente, cuando los países han tenido la necesidad de crear fuerzas de policías nacionales, han hecho uso de las Fuerzas Armadas, el caso de Francia, España, Chile, Colombia.

Entonces, esto es para solucionar un problema, y es que el país no tiene una policía de corte nacional y vemos incompetencia, falta de capacidades de profesionalización de las policías estatales. Entonces sí era urgente tener una policía de corte nacional, y me parece que las Fuerzas Armadas eran de manera natural el punto de arranque de esta fuerza.

¿Cómo cree que ha sido la cooperación entre las instituciones de seguridad y justicia México-Estados Unidos y cómo se vislumbra el trabajo con el Gobierno de AMLO?

Se mantiene en muy buenos niveles de cooperación. Todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos mantienen una muy buena relación con sus contrapartes en México. Yo te diría, en términos de inteligencia financiera estamos en el mejor momento en la historia, porque por primera vez el Departamento de Justicia de Estados Unidos y sus dos agencias especializadas, la OFAC y el Fincen, y la División Criminal contra Lavado de Activos, tienen un interlocutor serio que está queriendo judicializar los casos, que es Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera). Se ve esta cooperación tanto en los eventos públicos que se anuncian, como en las investigaciones que se están llevando a cabo. Estamos en el mejor momento.

¿Va de la mano con la ciberdelincuencia o ciberseguridad?

Van de la mano. El tema de la ciberdelincuencia prácticamente toca todos los espectros de las instituciones de seguridad, pero por supuesto que está íntimamente relacionado con el tema de lavado de dinero y de corrupción.

En ese sentido, el país no va mal, es uno de los más avanzados en América Latina, junto con Uruguay. Pero si México no le invierte de manera seria al tema de fortalecer los aparatos de investigación de los ciberdelitos, con la agencia de investigación criminal, en la propia Guardia Nacional, se va a tener que tener también una división de ciberdelitos; seguramente será la división científica, la Policía Federal quien lleve estos temas con la Guardia Nacional.

Sin embargo, los Gobiernos estatales también tienen que invertir en la creación de policías cibernéticas que prevengan y persigan este tipo de delitos, y sí va muy de la mano con el tema de delincuencia financiera.

¿Cómo se ha abordado la seguridad fronteriza, sobre todo por la situación migratoria?

En los últimos años sí ha aumentado la infraestructura fronteriza, eso ha ayudado a un tema de comercio.

Hay muy buena cooperación en términos locales de los dos lados de la frontera, hay muy buena cooperación entre los dos países; sin embargo, es la politización de la agenda migratoria y de seguridad nacional la que está lastimando la relación entre los dos países. Pero yo creo que es inmejorable la comunicación que hay entre los ministerios de defensa de los dos países, de seguridad, la cooperación en tema de inteligencia. La relación del día a día entre los Gobiernos locales entre los dos países es muy buena.

El tema es la politización, y México está sufriendo la presión de los aumentos de los centroamericanos ilegales detenidos que están esperando en la frontera de México, pero todavía es una situación manejable, no es una situación de crisis ni por la que hay que exacerbar la xenofobia ni a los migrantes.

¿No es un tema de elecciones?

No importando el inquilino de la Casa Blanca, la presión sobre México en materia de seguridad fronteriza, por tema de migración, seguirá presente. El presidente Barack Obama fue un presidente muy fuerte, muy duro con el tema de la seguridad fronteriza. No importa si son demócratas o republicanos, la presión política sobre México de mantener la seguridad fronteriza se mantendrá.

¿Y sobre la labor de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores con el Plan de Desarrollo para Centroamérica?

En este tema en particular, aquí, si no hay una buena comunicación o no hay un buen entendimiento entre los dos países, colaborar con México en temas de seguridad y desarrollo con Centroamérica, a Estados Unidos le gusta tener el diálogo directo con los países centroamericanos y no le interesa que México sirva de interlocutor o de líder regional.

Se requieren de muchísimos recursos para el desarrollo de esta región, y lo que se plantea no es suficiente para largo plazo.

El perfil

Nombre: Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Trayectoria: maestro en Políticas Públicas Comparadas por Flacso-México. Cuenta con estudios de posgrado en Francia (Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional–IHEDN), Estados Unidos (U.S. Institute on National Security, Universidad de Delaware) y Alemania (Konrad Adenauer Stiftung). Internacionalista y diplomado en seguridad nacional por el ITAM. Profesor y conferencista en programas profesionales y de posgrado de terrorismo, seguridad nacional, inteligencia, política exterior y comunicación política de las principales instituciones civiles y militares de México.

Experiencia como director general adjunto en la Oficina de la Presidencia de la República, asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asesor en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Análisis: Seminario con la Embajada de Estados Unidos

Desde el 2016, la Universidad de las Américas Puebla aprobó como un proyecto de investigación tener un seminario permanente de análisis sobre la seguridad nacional en México. Durante los últimos cuatro años ha logrado diferentes conferencias con funcionarios de seguridad de México y diplomáticos, no solo de Estados Unidos, sino de países como Francia.

«Lo que buscamos es un diálogo para entender los temas de la agenda nacional de México y también un tema de agenda de Seguridad Nacional», indicó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. En 2019, inauguraron junto con la Embajada de Estados Unidos el seminario de Seguridad Nacional en México y Regional de América del Norte.

Dicho seminario fue un curso superior de 40 horas en el cual participaron funcionarios públicos del Gobierno de México, asesores, legisladores y funcionarios municipales. Este seminario en particular trató la agenda regional de seguridad de América del Norte.

Programa: ¿Qué es el Plan de Desarrollo para Centroamérica?

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó el pasado 24 de mayo al Departamento de Estado de Estados Unidos el Plan de Desarrollo para Centroamérica de la Cepal, que, según el canciller, se trata de integrar a los países del Triángulo Norte a la región económica norteamericana.

De acuerdo con El Universal, Ebrard Casaubon llegó a Washington con la intención de presentar el Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México para impulsar el crecimiento y el desarrollo social de la región de la Cepal al secretario de Estado, Mike Pompeo; sin embargo, fue recibido por el número dos del Departamento de Estado, John Sullivan. Pompeo se disculpó por tener que acudir a la Casa Blanca.

Ebrard Casaubon presentó la estrategia y entregó una versión sintetizada. «Lo recibió con interés», dijo el canciller, convencido de que el mensaje va a ser escuchado.