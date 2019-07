Migrantes, entre muros

La migración está marcando la historia de México como nunca antes. Desde el 2018 comenzaron a surgir las caravanas de migrantes centroamericanos con más de mil personas en grupo buscando refugio legal en Estados Unidos y atravesando México para conseguirlo.

No obstante, han debido enfrentar no solo el desplazamiento en sus países por violencia, pobreza y rezago, ahora deben sobrellevar el endurecimiento de las políticas migratorias, tanto en México, como en Estados Unidos.

Las cifras oficiales de detenciones en las fronteras sur de ambos países se han incrementado hasta en un 50 por ciento en comparación con el 2018. Hace un par de semanas, ambos Gobiernos firmaron un pacto de migración luego de que Estados Unidos, con Donald Trump en su mandato, condicionara la detención de flujo migratorio desde México por cuestiones económicas, como el incremento de aranceles.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Lo anterior mientras que más de 11 mil migrantes esperan en la frontera norte de México su petición de asilo al vecino país, se despliegan agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur de México y niños permanecen en albergues migratorios con pocos o casi nulos accesos a sus derechos humanos.

En dicho contexto, Gloria Ciria Valdez-Gardea, experta en temas de migración, indicó que México tiene un Gobierno que ha heredado todos los años de vicios de corrupción en las instituciones de seguridad, en el Instituto Nacional de Migración, de políticas públicas estatales no eficientes y no acordes a la realidad.

Por ello, calificó que la desorganización es lo que impera en el plan de migración aplicado actualmente por AMLO, con poca claridad en el manejo de recursos, estrategias y lineamientos, esto con todo y las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, tanto Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de Fundación Pro Migrante America Sin Muros AC, y José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, coincidieron en que el país debe respetar en primera instancia los derechos de movilidad, las normativas constitucionales y la integridad del país.

Reportes oficiales

La cifras de detenidos en los puertos de entrada de la frontera suroeste de Estados Unidos ha registrado un incremento del 50 por ciento entre 2018 y 2019. Esto ocurre en medio del flujo elevado de migrantes que buscan llegar al país del norte en caravanas migrantes que han surgido desde zonas como El Salvador, Honduras, Guatemala, entre otros.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en el año fiscal 2018, que corresponde entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente, un total de 396 579 personas fueron detenidas, y hasta mayo del 2018 detuvieron a 252 181 personas.

En 2019, la dependencia informó que hasta mayo la cifra suma 593 507 aprehensiones en los mismos puertos de entrada, lo que refleja el resultado del endurecimiento de las políticas de seguridad en la región americana y la alta incidencia de cruces por la frontera sur.

En 2018, fueron detenidos 32 292 niños no acompañados en la frontera suroeste de Estados Unidos. Hasta mayo del 2019, esa cifra se elevó a 56 278, según indica el reporte.

En el año fiscal 2017 de Estados Unidos fueron detenidas 303 916 personas a lo largo de la frontera suroeste. Una cifra también menor en comparación con los años 2018 y 2019.

Las estadísticas reflejan las aprehensiones de menores no acompañados, familias y adultos solos [ver gráficas].

Cabe destacar que los números no solo incluyen inmigrantes tratando de cruzar la frontera, sino también cuestiones como inseguridad fronteriza, peticiones de asilo, permisos, tráfico de drogas, armas, etcétera.

En México, los migrantes también se han enfrentado al endurecimiento de las normas de seguridad fronteriza. El Instituto Nacional de Migración estima un alza en los eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria. Hasta abril del 2019 se registraron 53 544 eventos.

Lo anterior mientras que, en el 2018, la cifra hasta abril correspondió a 44 062 eventos. El total de ese mismo año: 138 612 casos. Cabe destacar que, según las cifras oficiales, los migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador han registrado los mayores ingresos a las estancias migratorias.

Chiapas fue el estado con mayores eventos migratorios en 2018 y hasta abril del 2019. El año pasado registró 63 109 eventos; mientras que en el presente año la cifra se estima en 26 894 [ver mapa].

Falta de claridad

Gloria Ciria Valdez-Gardea, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona y experta en temas de migración, identidad y fronteras, señaló en entrevista telefónica para EL DEBATE que el fenómeno de migración es actualmente un efecto mundial debido al desplazamiento de las personas por violencia, guerra o desastres naturales, lo que motiva a aquellos más vulnerables a buscar refugio y asilo en otros países.

Especificó que la situación actual de México es consecuencia de años de no fortalecer las instituciones, de décadas de no tener una política migratoria de tránsito, así como de corrupción y la descentralización de las decisiones en términos migratorios.

Además, destacó que, aunque para su ver fue un acto de buena voluntad, el hecho de que durante su campaña Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado público de apoyo y puertas abiertas a los migrantes centroamericanos sí influyó en que miles de estos decidieran llegar a México en caravanas, un fenómeno al que el país no se había enfrentado.

La profesora e investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora hizo hincapié en que desde los años 90 se calcula que transitaban por el país unos 500 migrantes, la mayoría de Honduras, hacia Estados Unidos, y de una manera silenciosa. Sin embargo, al cambiar la estrategia, lo que han buscado es disminuir riesgos, hacerse menos vulnerables y ser más cuidados.

La decisión de que México acordara sobre migración con Estados Unidos, luego de que el país vecino amenazara con incrementar los aranceles a los productos mexicanos, Gloria Ciria Valdez-Gardea señaló que todavía la política migratoria no está clara en cómo va a proceder la Guardia Nacional, que —dijo— no tiene experiencia en ello. Pero, además, abundó que no es claro cómo se percibe en los estados el fenómeno, cómo se van a asignar los recursos. También puntualizó que se está percibiendo un México donde su frontera sur y su frontera norte pareciera que son homogéneas, y no es así, según señaló: «La historia nos va a decir si fue una buena medida; sin embargo, debe cuidarse en prioridad extrema los derechos humanos de los migrantes, ahí hay una historia futura que hay que cuidar, una memoria de dignidad y una moral histórica de México», abundó.

Gloria Ciria Valdez-Gardea, quien también es coordinadora del seminario «Niñez migrante», en el Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, desde hace doce años indicó que le siguen preocupando los niños, las niñas y los adolescentes migrantes, con preguntas que deben tener una respuesta clara: «¿Qué va a pasar con ellos?, ¿cuáles son los protocolos?, ¿qué pasa con los niños que están huyendo por la violencia?, ¿qué van a hacer?, ¿los van a repatriar?, ¿qué tal si repatriarlos significa la muerte para ellos?», advirtió.

Por su parte, Bernardo Méndez Lugo indicó que, el hecho de que México esté en la práctica operando como un país de contención del flujo migratorio, aunque físicamente no esté ahí una muralla o un muro, en la práctica se convierte en uno: «No es un muro, en sentido físico, pero en términos prácticos es una contención», señaló.

El ministro del Servicio Exterior Mexicano en retiro explicó que es inusual y muy poco recurrente el manejo que dio Donald Trump a la situación migrante al combinarla con cuestiones económicas. Señaló que en lo que refiere a la agenda bilateral con Estados Unidos se han manejado de manera independiente los temas migratorios, de comercio y de seguridad.

En ese contexto, indicó que fue muy precipitado el que México aceptara las condiciones: «México debió haber esperado a través de mayor cabildeo; es decir, mayores esfuerzos políticos con actores en Estados Unidos, como empresarios, organizaciones de consumidores, legisladores, incluyendo republicanos, no necesariamente tenía carta abierta el presidente Trump para meter ese arancel, porque hay oposición», expuso.

En torno a las medidas que aceptó el Gobierno mexicano, como reforzar la frontera sur, indicó que desde la organización América sin Muros consideran que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de México debe respetar sin cortapisas los derechos humanos de los migrantes sin importar situación migratoria y país de origen, así como los derechos de los connacionales y organizaciones en pro de los migrantes, albergues y activistas de la frontera a alojar y apoyar a los migrantes sin criminalizar sus acciones.

Lo anterior —expuso— debe ser respetando todos los protocolos del Pacto Global de Migración que México firmó y ratificó en diciembre del 2018 en Marruecos y en la Asamblea General de la ONU, así como respetar sin excepción todos los compromisos vigentes de derechos humanos y el derecho a movilidad humana

Bernardo Méndez Lugo expuso que cualquier ley secundaria o reglamento de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración o la Policía Federal, Ejército o Marina se subordina al mandato constitucional de respeto a los derechos al libre tránsito y derechos humanos.

¿Qué dice el acuerdo entre México y Estados Unidos Sobre Migración?

Reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México

México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur.

México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamientos y transporte ilegales.

Instrumentación de la sección 235(b)(2)(C)

Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo.

A su vez, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos.

Los Estados Unidos se comprometen a acelerar la resolución de solicitudes de asilo y proceder con los procedimientos de remoción lo más expedito posible.

Acciones adicionales

Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarán medidas adicionales. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán sus conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en un periodo de noventa días.

[Fuente EL UNIVERSAL

Derechos humanos

Ante el panorama migratorio que México sufre actualmente, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, señaló que el país está atrapado en su propia negligencia. Abundó que las instituciones encargadas de la política migratoria, particularmente el Instituto Nacional de Migración, se ha caracterizado por ser una institución muy corrupta.

Además, detalló que tiene en su haber una larga lista de violaciones a los derechos humanos, desde los momentos en que solicitan la documentación, hasta cómo los tratan al trasladarlos. «Le estamos reforzando la autoridad a una institución que no es confiable, por el flujo de migrantes que se incrementa o que se ha incrementado, depositarle mayor autoridad a esta institución que no ha tenido controles y se ha extralimitado en sus controles en prejuicio de los derechos de los migrantes, pone en riesgo a los migrantes, evidentemente», expuso.

Otro factor preocupante a las medidas tomadas por el Gobierno federal es que se le están otorgando factores a la Guardia Nacional para contribuir al control y verificación migratoria cuando se trata de una institución —dijo— que legalmente existe desde hace menos de un mes.

El defensor de los derechos humanos y doctor en derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, indicó que además dicho cuerpo de seguridad no ha sido capacitado para tratar a la sociedad civil, ni mucho menos a la población migrante, y que en 45 días esta Guardia Nacional va a tener que contribuir a dar resultados fantasmagóricos de reducir la migración que pasa a los Estados Unidos.

La posible respuesta y el posible trato de esta Guardia Nacional ante la situación migrante puede ser potencialmente muy problemática

Añadió que además de la Guardia Nacional que se acaba de crear, están desplegando militares y marinos que están entrenados para hacer la guerra, combatir a los delincuentes a mano armada, por lo que tienen un largo historial de abusos, de excesos, que incluso suelen ocultarse.

Detalló además que recibir a los migrantes despierta el problema de que no existen instalaciones suficientes que permitan respetar los derechos humanos de personas, a las cuales se les debe garantizar derechos a la salud, alimentación, entre otros: «Esto se puede volver un espiral de violaciones a los derechos humanos sin control por el solo hecho de que el presidente de la República quiere quedar bien con Estados Unidos, cosa que México se ha resistido por décadas».

Guevara Bermúdez señaló que México no puede solo, por lo que la situación actual se debe atender desde la perspectiva legal, constitucional, humanitaria y con el derecho internacional; además contar con el apoyo de los países centroamericanos, con la Organización de las Naciones Unidas y la contribución de los países desarrollados: «Para enfrentar los flujos migratorios tan grandes es un asunto que no puede resolver la Guardia Nacional y los militares», aseguró.