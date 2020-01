Miguel Ángel Barbosa asegura que le robaron un año de gobierno

Puebla.-El Gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, aseveró que le fue robado un año de su Administración, al señalar que ésta será de cinco años.

En un mitin del Presidente Andrés Manuel López Obrador en esa entidad, el Mandatario estatal explicó que sus proyectos están programados para realizarse a diferentes plazos en ese periodo.

"Son programas de cinco años, mi Gobierno es un Gobierno de 5 años. Me quitaron un año, casi un año, me lo escamotearon, por eso mis planes de mediano y largo plazo son de cinco años y ahí va el proyecto caminero y carretero del Estado de Puebla que he planteado al señor Presidente", expresó en el evento en Pahuatlán, Puebla.

"El tema de la infraestructura en caminos, para el Gobierno del Estado, con la ayuda del Gobierno federal, es un plan de inmediato, mediano y largo plazo y lo tenemos así planificado, no podemos hacer en los cinco meses que llevamos de Gobierno las acciones de infraestructura en todo el Estado con costos de miles y miles de millones de pesos, seamos realistas".

Barbosa asumió como Gobernador de Puebla en agosto pasado para el periodo 2019-2024, luego de haber ganado las elecciones extraordinarias locales que se realizaron tras la muerte en un accidente de su antecesora, la panista Martha Érika Alonso.