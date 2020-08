Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila: "Sí firme y no me rajo" por pedir renuncia de Gatell

Torreón, México.-El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció hoy públicamente que sí firmó la carta mediante la cual Mandatarios estatales pidieron la renuncia de Hugo López-Gatell de la subsecretaría de Salud Federal. "Sí firmé y no me rajo", dijo ante representantes de medios de comunicación.



Tras presidir la reunión del Subcomité Técnico Regional de Covid-19 Laguna, Riquelme Solís refrendó su postura en torno a López-Gatell, dada a conocer el viernes a través de la carta emitida por los gobernadores que integran la Alianza Federalista."Mi postura con Gatell sigue siendo la misma, no fue la firma de la carta como inicio de la mala relación del Gobierno de Coahuila con López-Gatell, si quieren saber si yo firmé, sí firmé y sí estoy de acuerdo en lo que dice la redacción", indicó.





Sin alusión al Presidente porque ha dejado la responsabilidad en López-Gatell y cuando uno deja la responsabilidad en un colaborador bueno, pues él sabrá si lo sigue protegiendo o realmente busca que ese puesto sea lo que sabemos que es, un técnico, un profesional.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme dice que López-Gatell no los atiende cuando lo llaman. | Especial

Señaló que son los Gobernadores los que están atendiendo la pandemia de manera directa.

Aclaró que su postura es distinta hacia Zoé Robledo, director general del IMSS, quien atiende sus llamadas y resuelve el problema que se le expone, al igual que Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, no López-Gatell, que no responde.

El Mandatario estatal priista dijo que si él le hiciera caso a López Gatell, simplemente no estaría ofreciendo esta rueda de prensa, porque a Coahuila la federación le ha marcado un semáforo en rojo y rechazó que busque responsabilizar a los estados y municipios por los malos resultados frente al Covid.



Nos dijo a los gobernadores que teníamos responsabilidad penal por tomar decisiones, la verdad no estamos de acuerdo, ni tampoco nos vamos a dejar", expuso.Riquelme Solís dijo que López Gatell requiere un representante por cada entidad."Por el nivel que tiene y por los tamaños con los que habla necesita tener un representante por entidad para que le digan la verdad, porque habla como si conociera Coahuila, habla como si conociera Durango, como si conociera Jalisco, como si conociera todas las entidades y entonces se atreve a dar calificativos en una exposición cuando no sabe la friega que nos estamos llevando todos, citó.

Carta emitida por la Alianza Federalista contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. | Especial

Hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su respaldo al subsecretario de Salud y a su labor ante la pandemia de Covid-19. Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell. Ha hecho muy buen trabajo y vamos saliendo, es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas, hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber Oposición, nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero deben de haber ciertos límites y no imponer el Gobierno los límites también sino aprender todos a autolimitarnos, dijo.

En un documento que fue firmado por nueve gobernadores, se señala que en materia de salud falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales y dentro de esos errores que enumeran puntualizan que las medidas sanitarias no han sido claras ni firmes; aunado a que señalan a López-Gatell "no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar".

El presidente López Obrador respaldó en la conferencia mañanera a López-Gatell como responsable de la estrategia de contención de la pandemia de Covid-19 en México. | Especial

Y la carta menciona lo siguiente: "La receta del doctor Gatell ha tenido rerribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como Italia o Nueva York, externan los gobernadores y sostienen que la crisis se agudiza hoy y que no tiene un final a la vista, y que responsabilizan a quien a dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, que es aquella persona que optó por el uso político de la gestión de la epidemia, ante de privilegiar a la vida", añaden.

Un ejemplo pusieron fue el uso de cubrebocas y afirman que: "A lo largo de más de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el uso de cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población", exponen.

Los gobernadores que se mencionan en el documento de la Alianza Federalista son Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme de Coahuila; José Ignacio Peralta de Colima; José Rosas Aispuro de Durango; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato; Enrique Alfaro de Jalisco; Silviano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez "El Bronco" y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, y Javier Corral Jurado de Chihuahua se deslindó a las horas de hacer públicoca la carta de haberla firmado.

