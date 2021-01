Miguel Barbosa advierte con intervenir hospitales privados ante abusos a pacientes Covid-19

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que el Gobierno del Estado poría intervenir en los hospitales privados si se registran abusos como el abandono de pacientes con Covid-19 que llegan a verse impedidos para costear su tratamiento.

En videoconferencia de prensa, el mandatario de Puebla expuso que algunos hospitales privados han intentado que sus pacientes sean enviados a clínicas de la Secretaría de Salud luego de que sus familias se quedaran sin recursos para seguir pagando. (Descarta Miguel Barbosa que Puebla vuelva a clases presenciales)

Ante esta situación, Miguel Barbosa hizo un llamado a los empresarios de las clínicas privadas para que muestren solidaridad con las personas enfermas de Covid-19 en lugar de anteponer los intereses mercantiles, recalcando la importancia de asumir su "responsabilidad frente a la salud pública".

"Yo les recomiendo a los hospitales privados que atiendan a los pacientes que tienen hasta su recuperación total y no vean del pago o de la garantía del pago como la condición para atenderlos en sus instalaciones, no; humanidad, solidaridad", aseveró.

El gobernador de Puebla advirtió que, de persistir este problema, no vacilará en intervenir en los hospitales privados para que la atención médica sea garantizada, señalando que "el negocio del Covid" ha sido de los laboratorios, farmacéuticas y hospitales.

Puede llegar el momento que utilicemos toda la autoridad del Estado para intervenir a los hospitales privados y no me va a faltar voluntad ni decisión, se los advierto, que no empiecen a jugar, no pueden correr pacientes porque no pueden pagar, estamos en estado de emergencia", amagó Barbosa Huerta.