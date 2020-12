Miguel Barbosa celebra llegada de vacuna Covid-19 de Pfizer a México, pero expresa sus dudas

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, celebró este miércoles la llegada del primer lote de vacunas contra Covid-19 de Pfizer y BioNTech a México, que arribaron esta mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la videoconferencia de prensa de este 23 de diciembre, el mandatario del estado opinó que la llegada de la esperada vacuna de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech marcará un nuevo inicio en la lucha contra la pandemia, además de poner a prueba la estrategia de vacunación nacional. (¿Cuántas vacunas contra el Covid-19 llegaron hoy a México?)

"Yo celebro que llegue el día en que en México pueda aplicarse la vacuna, va a ser como un parteaguas en esta lucha contra el coronavirus, va a estar a prueba sin duda toda una logística, una estrategia de cómo en su llegada, en su almacenamiento, las cámaras de frío, su traslado al interior del estado, su aplicación, yo no tengo más que celebrar", expuso Miguel Barbosa.

Sin embargo, el gobernador de Puebla aclaró que hasta el momento no ha habido ninguna indicación por parte de la federación y el sector salud para aplicar la vacuna en el estado, por lo que se mantienen con dudas y expectantes, aunque reafirmó su apoyo al gobierno federal.

"Debo decir también que en Puebla no ha habido ninguna comunicación institucional entre la federación y el sector salud para aplicar la vacuna, estamos expectantes de cuál va a ser esa ruta. Si el despliegue va a ser nacional (...) pues no veo de otra más que participe todo el sector salud de la federación y de los estados, pero al parecer no es así", cuestionó.

Fueron 3 mil dosis de vacunas de Pfizer las que llegaron cerca de las 9:00 horas de este miércoles al aeropuerto de la CDMX a bordo un avión de la empresa de mensajería proveniente de Bélgica, las cuales comenzarán a ser aplicadas a partir de mañana 24 de diciembre a personal de salud en hospitales de la capital del país.

Primer lote de vacunas contra Covid-19 en llegar a México. Foto: Especial

El lote de vacunas fue recibido bajo la supervisión de personal de las Secretarías de Salud, Relaciones Exteriores y Ejército. También estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Las dosis fueron trasladadas con un fuerte dispositivo de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policía capitalina, con destino a las instalaciones del Colegio Militar de "Chivatito", al sur de la Ciudad de México.

Cabe decir que para esta fecha se había anunciado la llegada de un lote de 125 mil dosis, pero este primer cargamento servirá para "calibrar" el operativo de vacunación, aseguró Ebrard, quien adelantó que "hoy es el principio del fin de esa pandemia".

"Números importantes: México con esto es uno de los primeros diez países del mundo en tener acceso a la vacuna. Esa fue la instrucción del Presidente, tenemos que llegar a tiempo a la meta, sin retraso y aquí esta la vacuna", destacó el titular de la SRE.

A partir de hoy, cada martes hasta que concluya enero estarán llegando cargamentos nuevos de vacunas de Pfizer y BioNTech desde Bélgica a la CDMX, con lo que para entonces sumarán más de 1.4 millones de dosis.