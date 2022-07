Miguel Barbosa cesa a delegado de Puebla exhibido en "mapacheo" en favor de Morena

En el audio difundido en medios locales, Alberto Sánchez Fragoso es exhibido prometiendo movilizar a militantes morenistas para que apoyen a la diputada Ruth Zárate y la ex alcaldesa Marisol Cruz García, quienes aspiran a uno de los 3 mil lugares para consejero nacional de Morena.

Barbosa Huerta sentenció que no tolerará este tipo de actos en su gobierno, y sugirió que el gobierno federal debería seguir su ejemplo en caso de que haya más funcionarios que sean "mapaches" electorales, como señalan diversas denuncias contra "Servidores de la Nación" que favorecen a Morena .

" Hoy sale un audio de un comisionado de gobierno, he instruido que se dé de baja y que se investigue , así debe de ser, es el papel que tenemos que jugar y no dejar que las cosas ocurran, deberían dar de baja a todos aquellos que se involucren en este tipo de prácticas ", aseveró el gobernador de Puebla.

Raúl Durán Periodista

