Miguel Barbosa niega señalamientos de Emilio Lozoya y anuncia demanda por daño moral

Luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló al actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de haber recibido sobornos millonarios junto a otros seis exfuncionarios para apoyar la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, el mandatario respondió negando la acusación y anunció que presentará una demanda contra Lozoya por daño moral.

La información fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva a través del noticiero Imagen Noticias, donde presentó un supuesto documento en el que Lozoya asegura que Barbosa y los exfuncionarios recibieron sumas millonarias en efectivo por parte de un funcionario de Pemex mientras eran monitoreados por el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también ha sido vinculado a actos de corrupción en el caso Odebrecht.

A través de su cuenta de Twitter, Miguel Barbosa se deslindó de los señalamientos y aseguró que nunca tuvo ningún tipo de contacto con Emilio Lozoya mientras era director de Pemex.

A esta publicación se sumó otra este martes, donde califica de "sin fundamento" las acusaciones y asegura que presentará una demanda por daño moral contra el exdirector de Pemex.

Por tal motivo, el mandatario retó a Lozoya a presentar evidencia sobre lo dicho, asegurando encontrarse "limpio" y haber estado en contra de la Reforma Energética.

En videoconferencia de prensa, el mandatario señaló que la acusación "es una verdadera estupidez" y sostuvo que no existen videos ni grabaciones que evidencien su implicación en el caso.

Es una verdadera estupidez, no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones, mala estrategia, eh, la de ellos, de querer involucrar a alguien al que no le van a poder imputar absolutamente nada, y repito, sí voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya", dijo en videoconferencia de prensa.