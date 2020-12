Militancia del PAN aprueba alianzas con otras fuerzas políticas en estados

Ciudad de México.- En la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) existe el convencimiento de atender el llamado de la sociedad de México de realizar coalición flexible o parcial en algunos estados para integrar una mayoría opositora en las elecciones de 2021, pero los aspirantes de otras fuerzas políticas deben de cumplir determinados requisitos para lograr el aval de este instituto, sentenció Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

Al consultar los comités estatales se encontró que no existe oposición a ir en alianza, debido a que se pide que apliquen la altura de miras y propósitos para que, de manera absolutamente excepcional, se unan a otros partidos políticos y con ello frenar la destrucción del país (Javier Corral promovió encuesta en Twitter ante la alianza de PAN, PRI y PRD).

Una coalición “que reconozca la pluralidad del gran mosaico, que es México y el PAN. Una coalición, que en sus cláusulas se reserve el derecho de veto a los impresentables, que proponga perfiles que no se vendan, ni se atemoricen frente al poder y que, además, firmen un compromiso público de defensa de las instituciones, la democracia, libertad, Estado de Derecho y del fortalecimiento de los estados y municipios”.



En su mensaje al pleno del consejo nacional, convocó a las consejeras y consejeros nacionales del PAN a tomar esta decisión patriótica, porque México está por encima de los intereses partidistas y porque es necesario mandar un mensaje claro a las y los mexicanos que cuentan con Acción Nacional para corregir el rumbo del país.



Tomemos juntos una decisión patriótica y asumamos juntos también el riesgo que ésta conlleva. Los invito a que miremos hacia el futuro, recordando que el PAN no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de la sociedad, una trinchera ciudadana. Demos un mensaje claro y fuerte: que México está por encima de todo, que las y que los mexicanos cuentan con Acción Nacional, enfatizó Marko Cortés.

Nosotros, señoras y señores, no podemos cometer los mismos errores y es nuestro deber histórico hacer lo posible, lo que está en nuestras manos para evitarlo, que al menos en la historia quede registrado, que nosotros todo lo posible lo hicimos, para darle viabilidad a nuestro país de enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente autoritario, dijo el panista.

Cortés Mendoza fue claro al señalar que, en las actuales circunstancias del país, donde no solo enfrentamos un gobierno incapaz y corrupto, sino que además enfrentamos un gobierno autocrático y regresivo, que en solo dos años ha destruido mucho de lo avanzado, la única opción que tenemos para formar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 es a través de una coalición con la sociedad y la oposición (Alianza PRIAN siempre ha existido, pero hoy "salieron del closet": alcalde de Mazatlán).



El líder del PAN sostuvo que, para afianzar esa postura, se realizó una consulta a militantes en los estados interesados en realizar coaliciones, dando como resultado que el 69.1 por ciento se manifestó a favor de ir a una coalición.



También se consultó a gobernadores, ex gobernadores, ex dirigentes nacionales, dirigentes estatales, legisladores federales y locales, alcaldes y a destacadas figuras históricas del panismo, como María Elena Álvarez de Vicencio, quien envió al Presidente del PAN su postura a favor en una carta:

Estimado Presidente -estoy leyendo- le ruego disculpar mi falta de asistencia a la reunión del Consejo, por motivos de salud me es imposible hacerlo, estoy de acuerdo que el PAN se una con otros partidos para lograr lo que en estos momentos es más necesario para el bien de México. Le deseo mucho éxito en la junta del Consejo, me pongo a sus órdenes, muy pronto estaré lista.

En la sesión, con mayoría amplia se aprobó autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a explorar, y en su caso, suscribir convenios de coalición flexible o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena, para la conformación de una mayoría con una agenda democrática mínima común, suscrita públicamente por partidos y candidatos, comprometida con el federalismo, el combate a la corrupción, el fortalecimiento democrático poniendo siempre al ciudadano como el principal beneficiario de esta agenda, garantizando el derecho a veto de los partidos coaligados, para así, postular en todos los casos candidatas y candidatos con solvencia moral y buena fama pública.

Lo anterior para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021.

Acompañado en el presídium por los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Durango, José Rosas Aispuro; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; el coordinador de los senadores, Mauricio Kuri, el presidente de la ANAC, Enrique Vargas; la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Adriana Aguilar y la secretaria general adjunta, advirtió que los mexicanos tenemos que aprender de las experiencias de las naciones que ahora son víctimas de crueles tiranías, porque en su momento los políticos no tuvieron visión de país y no supieron construir cuando esa era la condición para la salvación de su patria.

Finalmente, se presentó y aprobó la Plataforma Electoral del PAN para el proceso electoral 2020-2021, y la plataforma común.