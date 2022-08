Militares y AMLO están molestos por informe del caso Ayotzinapa: Riva Palacio

"Nadie merece ser ultimado, asesinado y menos por la autoridad. Lo de los 43 jóvenes es un crimen masivo", sentenció al hacer un llamado a que no se oculte nada sobre el caso Ayotzinapa.

"López Obrador trató de separar a la institución con las personas, pero la narrativa de que fue el Estado el responsable del c rimen dejó en el centro de la imputación política a los militares ", afirmó el periodista.

Recordó que la reacción del presidente tras darse a conocer el informe fue declarar que su gobierno " no iba a cuidar el prestigio de las Fuerzas Armadas ", pues esto se lograba sin ocultar nada y actuando con rectitud.

Según Riva Palacio, Alejandro Encinas decidió ignorar la recomendación que le hizo AMLO sobre "poner en duda la honestidad del Ejército" al presentar el informe del caso Ayotzinapa . El funcionario no dudó en afirmar que trató de un " crimen de Estado ", insinuando la omisión de mandos militares .

"Fuentes federales señalaron que el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, se molestó con las declaraciones de Encinas, que t ambién provocó el enojo del presidente , quien sin embargo, no habló con él por la premura de su viaje al norte del país", afirma el periodista.

Raúl Durán Periodista

