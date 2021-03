Mineras canadienses en México deberán cumplir con obligaciones o perderán la concesión: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a ls empresas mineras de Canadá que trabaja en México a cumplir con el pago justo de salarios, y prestaciones de ley o correrán el riesgo de perder la concesiones para explotar los recursos minerales en el territorio.

AMLO indicó durante La Mañanera que pedirá a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, para notificar al gobierno de Canadá sobre las empresas que laboran en México y se rehúsan a pagar los impuestos correspondientes a la extracción minera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En este sentido, Andrés Manuel aseguró que no era amenaza ni una advertencia, sino una invitación a las empresas mineras para cumplir con sus obligaciones fiscales, pues pondrían en riesgo la concesión otorgada por el Gobierno de México.

Leer más: Gobierno de AMLO presenta avances de reconstrucción en CDMX, Puebla y Oaxaca por el sismo del 19-S

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley”, declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel hizo este planteamiento al exponer a empresas como First Majestic Silver Corp, minera canadiense qque se ha negado a pagar llos impuestos correspondientes por su trabajo en México.

Ante ello, la minera ha buscado a través de sus abogados, apararse con el T-MEC para evitar pagar los impuestos a los que ya se ha hecho acreedora, por lo que el Gobierno de México notificó a la embajada de Canadá en el país para atender a esta empresa del país nórdico.

Esta otra empresa canadiense, con despachos de abogados, quiere llevar le litigio a instancias internacionales, cuando se trata nada más de una obligación fiscal”.

AMLO ha rechazado en diferentes ocasiones que empresas no mexicanas quieran exponer sus casos en cortes internacionales, alegando que la justicia internacional desconoce el problema de raíz y suele beneficiar a las empresas extranjeras.

Así, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender, a través de la SRE, dos asunto de importante relevancia en México respecto a la industria minera: la minera de Cosalá, en Sinaloa, y el segundo es el de la mina de Tayoltita, en Durango.

¿Qué pasa en la mina e Cosalá y Tayoltita?

El presidente indicó que no permitirá que existan abusos por parte de empresas extranjeras que extraen recursos en México, tal es el caso de la minera canadiense que trabaja en Cosalá, Sinaloa.

La empresa se niega a reconocer un sindicato de trabajadores minero en Cosalá, donde la canadiense pretende tener el control del sindicato sin proteger los derechos de los trabajadores de la mina en Sinaloa.

“Se estaban peleando la titularidad del contrato porque hay la mala costumbre de que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores”, informó López Obrador.

En este sentido, AMLO indicó que las actividades en la mina de Cosalá se mantienen detenidas porque la empresa no acepta no tener el control total del sindicato de mineros, pues existe una violación a la Ley del Trabajo.

Por otra parte en la mina de Tayoltita, Durango, la empresa minera de niega a pagar sus impuestos correspondientes y buscan un juicio internacional para la condonación de los impuestos.

Leer más:

Por ello el Gobierno de México ya implementa acciones con el Gobierno de Canadá para que la minera cumpla como lo hace en su país de origen y pague a las autoridades mexicanas sus impuestos.

“No queremos que hagan más de eso, que paguen impuesto, como pagan en Canadá. Que traten bien a los trabajadores, como sucede en Canadá. Y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio, como están obligados en Canadá”, mencionó.