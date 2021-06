Minimiza AMLO muertes por Covid-19 de personas completamente vacunadas

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador minimizó los casos de personas vacunadas que han fallecido por Covid-19 en Sonora.

En la conferencia Mañanera de este 23 de junio, AMLO fue cuestionado sobre la muerte por Covid-19 de 7 personas con el esquema completo de vacunación en Sonora, así como también por la muerte por coronavirus de cerca de 22 personas que han recibido al menos una dosis de las vacunas covid.

Leer más: El dinero es la mamá y el papá del diablo: AMLO

Ante ello, el presidente de México afirmó que se trataban de tan pocos casos que eran casi inexistentes, pues en las reuniones para tratar el tema de la pandemia de Covid-19 en el país, los titulares de las dependencias de salud no le informaron al respecto.

"No es un asunto grave, ese asunto que me estás planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, prácticamente inexistente por qué sí no", declaró de manera inconclusa el presidente López Obrador en la Mañanera acerca de las personas que han muerto por Covid-19 pese a tener el esquema completo de vacunación.

Posteriormente, explicó que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell realiza una revisión de los casos de Covid-19 en cada estado, y con ello informa sobre los repuntes que existen en cada entidad federativa o si no los hay.

En ese sentido, dio a conocer que sí hay un ligero repunte de casos de Covid-19 en Sonora, y presumió que este no se ha visto reflejado en el número de personas fallecidas.

"No que por la vacuna hayan perdido la vida o que estando vacunados hayan perdido la vida las personas, que tenga alguna relación eso no", declaró López Obrador acerca de que no se le ha informado al respecto y ante esta situación de incertidumbre ordenó que en la tarde de este 23 de junio la Secretaría de Salud revelara información al respecto.

Leer más: Desmiente AMLO que uno de sus hijos compraría al equipo Cruz Azul

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, además de minimizar las muertes por Covid-19 de personas vacunadas en el país, también minimizó los casos activos de coronavirus que se han registrado en el regreso a clases en el país, señalando que pese a la población que tiene la CDMX solo hay 8 casos.

Es lo mismo que el caso de regreso a clases, son mínimos los casos que se han presentado (...) No es significativo, no es ni el uno por cierto.