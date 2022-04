Ministra de la SCJN frena entrega al INE de investigación contra Pío López Obrador

En respuesta, la FGR impugnó ante la Suprema Corte la resolución del TEPJF, con lo que a través de una controversia constitucional buscó revertir la orden, argumentando que la investigación contra el hermano de AMLO todavía está en curso y no se ha determinado si cometió algún delito electoral, por lo que entregar el expediente al INE afectaría el debido proceso, lo que finalmente derivó en la nueva resolución de la ministra Yasmín Esquivel.

"De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente ", se lee en la resolución.

Raúl Durán Periodista

