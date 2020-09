Ministro Aguilar propone declarar consulta para juzgar a expresidentes como "inconstitucional"

México.- Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a planteado un proyecto de sentencia el cual propone declarar como inconstitucional la consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto del ministro se discutirá el próximo 1 de octubre a través de la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia.

Este Tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios", se puede leer en el documento.

Según el documento, en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las consultas ciudadanas no deberán ser utilizadas para eliminar los derechos humanos, asimismo, no se debe someter a consulta un tema de justicia.

El proyecto del ministro se discutirá el próximo 1 de octubre a través de la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia.

"Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos", dice el proyecto.

Por su parte el presidente López Obrador, reconoció no estar enterado de dicha situación, no obstante, hizo un llamado a los ministros para que actúen con apego a la ley y "no se dejen intimidar".