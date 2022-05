Minuto a minuto, verificación de las declaraciones en la Mañanera de AMLO desde Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como cada día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo su conferencia mañanera, en esta ocasión desde Culiacán, Sinaloa, donde habla de temas como salud, seguridad y economía, además de responder a cuestionamientos de la prensa.

El Debate se dio a la tarea de verificar las declaraciones hechas por AMLO y su gabinete durante la conferencia realizada en la capital sinaloense.

Verificado Verdadero, homicidios han ido a la baja en Sinaloa

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó durante la Conferencia Matutina que se lleva a cabo en Culiacán Sinaloa, que los homicidios en Sinaloa tienen una incidencia a la baja hasta abril del 2022, de acuerdo con el último reporte oficial del Secretariado Ejecutivo. Esto es cierto en comparación al 2021.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Sinaloa se registraron hasta abril del 2022, 365 homicidios. En 2021, a la misma fecha, se registraron 395 delitos por homicidios.

El homicidio doloso, en específico también disminuyó. Registró hasta abril del 2021, 183 casos, mientras que en 2022, hasta abril, fueron 141. Anualmente, registró en 2021 556, 700 en 2020 y 822 en 2019.

Verificado Casi verdadero. Trabajadores del seguro social ganan en promedio 14 mil 500 pesos al mes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su Conferencia Matutina que se lleva a cabo en Culiacán Sinaloa, que los trabajadores del Seguros Social, alrededor de 21 millón de trabajadores, ganan un promedio de 480 pesos, es decir, 14 mil 500 pesos mensuales.

Esto es casi verdadero de acuerdo con el Seguro Social. La institución, informó que al cierre de marzo 2022, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $472.5 (cuatrocientos setenta y dos punto cinco pesos). Lo que serían al mes 14 mil 166 pesos al mes.

Este salario representa un incremento anual nominal de 10.5 por ciento, el más alto registrado de los últimos 20 años considerando cualquier mes y, desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene registros anuales nominales iguales o superiores al seis punto cero por ciento).

Verdadero. El articulo 89 de la Constitución, pide la no intervención en política exterior

Al referirse a la Cumbre de La Américas, que se llevará a cabo en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel insistió en su postura de no asistir si no se incluye a todos los países, como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Justificó esto en el artículo 89 de la Constitución Mexicana, al señalar que obliga al apego de principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Rememoró el dicho de él presidente Benito Juárez, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz."

La referencia al artículo 89, es verdadera. En su fracción decima, este artículo señala: Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado.

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Engañoso. Estados Unidos y el mundo enfrentaron desabastos

Andrés Manuel López Obrador, indicó que durante la Cumbre de las Américas el país propondría la inclusión y el respeto de los pueblos del continente. “Va a ser cumbre de las Américas o va a ser cumbre de los amigos de América, si se excluyen de qué continente son esos países, ¿no son de América?”

En ese contexto, señaló que durante la pandemia de Covid19, Estados Unidos sufrió de escases de electrodomésticos. “Se saturaron los puertos de pacifico, porque toda la mercancía se trae de Asia. Se llegó al extremo de que no se podría comprar un refrigerador,” expuso el mandatario.

Sin embargo, añadió que los ciudadanos de ese país debían apuntarse en una lista para recibir estos artículos en seis meses. “¿Qué no podemos producir nosotros en toda América. Respetando la soberanía de los pueblos,” cuestionó.

Estos dichos de AMLO son engañosos. Si bien en los últimos tres meses del 2021, las empresas de Estados Unidos y el Mundo, reconocieron desabasto en productos electrodomésticos, papel higiénico, botellas de agua, alimentos y bebidas como el pollo y el alcohol, no existe evidencia sustentada de que los ciudadanos tuvieran que enlistarse para después recibir los productos.