Mireles llama pirujas a parejas de derechohabientes del ISSSTE

México.- En un reclamo, José Manuel Mireles Valverde, ex líder de autodefensas y actual subdelegado del ISSSTE en Michoacán, llamó pirujas a las parejas sentimentales de derechohabientes que exigen el servicio sin pagar cuota.

El adjetivo que utilizó Mireles Valverde, quien tomó el cargo de subdelegado médico apenas el pasado 1 de agosto, quedó registrado en un video al interior de una clínica de Apatzingán.

"Algunos necesitan hemodiálisis dos o tres veces por semana, si afuera cuesta mil 200 pesos, aquí está pagando 490 pesos al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, y atender a, yo diría de otra manera, soy tierracalenteño, a la primera piruja, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta", dijo entre risas.

Mientras el funcionario se quejaba de las exigencias de los beneficiarios de este servicio de salud, algunos compañeros sonrieron y otros no emitieron ningún gesto.

El Doctor José Manuel Mireles, en su nuevo cargo de subdelegado médico del @ISSSTE_mx en Michoacán, llamó “pirujas” a las parejas de los derechohabientes. Y reclamó se exija tanto por tan bajas cuotas pic.twitter.com/9Jx4UJxY7m — José Ángel Gutiérrez (@joseangelgtz) September 5, 2019

"Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más, y por los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo".

El ex líder de grupos civiles armados en Tepalcatepec aseguró que de 498 mil derechohabientes que existen en Michoacán, solo 90 mil dan una aportación mensual.

Apenas el pasado 1 de agosto, Mireles Valverde obtuvo este cargo y afirmó que tenía como principal eje darle a las personas un adecuado acceso a la salud.

El doctor Mireles, como es conocido en la región de Tierra Caliente, fue uno de los personajes principales que en 2013 organizó el levantamiento de armas en poblaciones para enfrentar la violencia de Los Caballeros Templarios.