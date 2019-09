Mireles va a curso de no discriminación y expresiones de género

Michoacán.-José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas y actual subdelegado Médico del ISSSTE, anunció que él y su equipo de trabajo iniciaron un taller sobre "Derechos Humanos, Igualdad" y "No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género", luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reprobaron las declaraciones del funcionario, que las calificaron como expresiones misóginas y discriminatorias hacia las mujeres.

El funcionario federal en días pasado había presentado varias disculpas, pero tanto el INMUJERES y CONAPRED calificaron con insuficientes y le recomendaron que tomara cursos presenciales sobre derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, lenguaje incluyente y no sexista, así como ética en el servicio público.

En su cuenta personal de Twitter, el doctor Mireles hizo público que este viernes ya acudió a los cursos recomendados con el siguiente mensaje: "A fin de fortalecer en el ámbito personal e institucional la cultura de Igualdad y No discriminación; junto a nuestro personal iniciamos el taller: "Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género".

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Ambas dependencias mostraron preocupación por las declaraciones hechas por José Manuel Mireles, y consideraron que son una clara muestra de la urgencia por difundir un discurso que elimine la violencia en la sociedad, y que propicie la eliminación de cualquier práctica que vulnere a mujeres y niñas, así como el respeto de los derechos de este sector de la población.

A fin de fortalecer en el ámbito personal e institucional la cultura de Igualdad y No discriminación; junto a nuestro personal iniciamos el taller: "Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género". — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) September 13, 2019

Asimismo, mencionaron que en 2018, 35 delegaciones estatales y regionales del ISSSTE fueron certificadas en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, lo que implica que deben adoptar el principio de igualdad en su más amplio sentido.

Mireles llama pirujas a parejas de derechohabientes del ISSSTE

El ex líder de autodefensas y actual subdelegado del ISSSTE en Michoacán llamó pirujas a las parejas sentimentales de derechohabientes que exigen el servicio sin pagar cuota.

Se quiso hacer el gracioso?

El Doctor José Manuel Mireles, en su nuevo cargo de subdelegado médico del @ISSSTE_mx en Michoacán, llamó “pirujas” a las parejas de los derechohabientes. Y reclamó se exija tanto por tan bajas cuotas pic.twitter.com/9Jx4UJxY7m — José Ángel Gutiérrez (@joseangelgtz) September 5, 2019

El adjetivo que utilizó Mireles Valverde, quien tomó el cargo de subdelegado médico apenas el pasado 1 de agosto, quedó registrado en un video al interior de una clínica de Apatzingán.

Algunos necesitan hemodiálisis dos o tres veces por semana, si afuera cuesta mil 200 pesos, aquí está pagando 490 pesos al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, y atender a, yo diría de otra manera, soy tierracalenteño, a la primera piruja, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta", dijo entre risas.

Mientras el funcionario se quejaba de las exigencias de los beneficiarios de este servicio de salud, algunos compañeros sonrieron y otros no emitieron ningún gesto.

También dijo: "Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más, y por los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo".

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!