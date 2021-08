Mis mejores deseos: Olga Sánchez Cordero da bienvenida a Adán Augusto, nuevo secretario de Gobernación

México.- Olga Sánchez Cordero dio la bienvenida a Adán Augusto López, gobernador de Tabasco que lo sustituirá como nuevo secretario de Gobernación en el gabinete del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO).

La ahora presidenta de la Cámara de Senadores, se despidió a la Segob, cargo que mantuvo desde que inició la administración de AMLO, deseando lo mejor para Adán Augusto quien ocupará su puesto en el Gobierno Federal.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero compartió una foto junto a Adán Augusto, indicando que cierra un ciclo pero abre otro regresando a su curul en el Senado de la República.

“Le doy la bienvenida a Adán Augusto al frente de la Segob, con mis mejores deseos para su nuevo encargo. Cierro un ciclo. Y abro otro en el Senado mexicano, la máxima tribuna del país, desde donde buscaremos construir la agenda legislativa que el país necesita”, escribió junto a la imagen.

Sánchez Cordero frente al Senado

Olga Sánchez Cordero, fue elegida este domingo como nueva presidenta del Senado para el primer año de la LXV legislatura, que arrancará el próximo miércoles.

Con 79 votos a favor, 17 en contra y una abstención, los senadores escogieron la nueva mesa directiva de la cámara alta, que estará presidida por esta prestigiosa jurista de 74 años y del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

"Me llena de entusiasmo regresar al Senado de la República, en donde siempre me he sentido en casa" expresó tras asumir el cargo Sánchez Cordero, quien dijo que aportará su "experiencia para trabajar desde el diálogo y el consenso".

Aseguró que pondrá todo su "empeño" para que en la nueva legislatura se aprueben "las reformas primordiales para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo".

"A mis colegas senadoras, les digo que me incorporo a participar actuando por y para las mujeres de México. Sigamos juntas", dijo esta defensora de los derechos de las mujeres.

El presidente López Obrador agradeció su "lealtad", admitió que el "sueño" de Sánchez Cordero era estar en el Senado y anunció que la sustituirá en la Secretaría de Gobernación el actual gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.