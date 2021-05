Modifica Infonavit el puntaje para acceder a una casa, ahora serán 1080 puntos

México.- Después de anunciado el día de hoy mediante un comunicado emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) las modificaciones para acceder a una vivienda en México, derechohabiente quejan baja en los montos cotizados.

Carlos Ibarra, asesor inmobiliario, lamentó que sea el caso de personas que ya estaban en trámite de su vivienda, a las que repentinamente se les modificó su monto, lo que está provocando que tengan que poner cifras económicas de su bolsillo para poder acceder al crédito.

Explicó que al ser desconocido el nuevo sistema se contará con capacitación de los asesores inmobiliarios, esto pues ya está ovacionado problemas por la reducción de montos.

"Estamos viendo que personas que apenas les alcanzaba para una vivienda ya están teniendo que poner de su bolsa y esto porque estaba en buró, la verdad si les está afectando mucho, nosotros apenas nos vamos a capacitar porque esto es nuevo y a ver qué nos trae", reiteró.

En el comunicado emitido por Infonavit se manifiesta, "ahora tomaremos en cuenta más elementos que te darán mejores oportunidades para cumplir los requisitos y obtener un financiamiento. Con este nuevo sistema, para solicitar un crédito se necesita un mínimo de 1080 puntos y ya no los 116 del esquema anterior".

"Pero no te asustes, más puntos no significan más requisitos, sino que ahora Infonavit tomará en cuenta más factores para evaluarte y ya no solo tu edad, salario o tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda, ese dinero que has reunido a lo largo de tu vida laboral con las aportaciones de tu empleador".

Además se explica que si la empresa en la que se trabaja cumple en tiempo y forma con sus responsabilidades, y se cumple puntualmente con tus abonos chiquitos con otras instituciones o las mensualidades de tarjeta de crédito, conseguir un crédito puede ser más fácil.

Los cambios más importantes en este nuevo sistema son que la precalificación será con un mínimo de 1080 puntos, se evaluará el reporte de crédito, se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores, ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando y se evaluará la estabilidad laboral.

En cuanto a los ajustes a favor, se toma en cuenta que tener un empleo formal al momento de iniciar tus trámites seguirá siendo el factor más importante, además aún si pierdes el empleo, en cuanto se retome la vida laboral Infonavit ya no te pedirá un año de antigüedad para sacar un crédito, pues el resto de tu información te respalda.