Modista es subdirectora del Conacyt y AMLO dice que podría ser cesada

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que una "modista" o "diseñadora" esté trabajando para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) y ofreció que, de ser así, será cesada.

Edith Arrieta Meza, egresada de diseño de moda de la Universidad Jannette Klein, tiene el cargo de subdirectora en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de dicho organismo.

Arrieta Meza no reportó estudios en áreas biológicas o científicas, pues la única experiencia laboral que figura en su declaración es un cargo como jefa de unidad departamental en el Gobierno de la otrora Delegación de Tlalpan.

Especial

"Ayer salió de que una modista o diseñadora va a estar en el Conacyt, me informan que no es así (...) Ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, ya se terminó, esto es otro Gobierno, pero qué bueno que todo esté saliendo para que así nadie abuse.

"La información que tengo es que no es del todo cierto, hoy se va a informar sobre este tema a la directora del Conacyt y si fuese así pues hasta hoy estuvo de funcionaria", afirmó el Presidente en conferencia matutina.