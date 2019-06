Monreal: AMLO tiene una buena opinión de Quirino Ordaz Coppel

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una buena opinión del gobernador Quirino Ordaz Coppel y dijo que va a ayudar a Sinaloa, porque tiene un gran compromiso con los ciudadanos, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, al participar en el segundo Foro de Federalismo y Seguridad en el Centro de Convenciones en Mazatlán, Sinaloa, organizado por Periódico Asociados en Red (PAR.MX),

El senador respondió a los cuestionamientos hechos por los medios locales respecto al desempeño del mandatario estatal, y externó lo siguiente: "yo no soy de aquí, yo no puedo opinar, pero lo que si puedo decir es lo que me dijo el Presidente y dijo que tenía una buena opinión del gobernador y voy a ayudar a Sinaloa, porque tengo un gran compromiso con el estado".