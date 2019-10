Monreal a Barbosa: "No hay que meterse con los muertos"

Cd. de México, México.-El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, expresó su desacuerdo con las declaraciones del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sobre que Dios castigó a los que le robaron la elección en julio de 2018.



"No hay que meterse con los muertos. Ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con sus simpatizantes. ¿Para qué remover cenizas que pueden causar más polarización?", cuestionó.

"Yo respeto la memoria de quienes ya se fueron. Y, con el creador, el arquitecto del gran universo, trato de no meterme en conflictos".

✅ Se aprueba pronunciamiento en torno a las declaraciones del gobernador del estado Puebla. — Senado de México (@senadomexicano) October 10, 2019



Paralelamente, y petición de varios senadores, la Mesa Directiva adelantó que se elaborará un pronunciamiento con el que presumiblemente se formulará un extrañamiento a Barbosa.

Barbosa a los Moreno Valle: "me robaron, pero los castigó Dios"

Yo gané en 2018, me lo robaron, pero los castigó Dios", externó el gobernador Miguel Barbosa, al recordar a la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y a su esposo, ex senador Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron el pasado 24 de diciembre de 2018, luego de desplomarse su helicóptero en que viajaban a la Ciudad de México.

Las declaraciones de Barbosa han generado múltiples comentarios, porque señaló que la lucha por alcanzar el gobierno de Puebla se realizó a machetazos y tuvieron que pasar 19 meses para lograrla el pasado 2 de junio de 2019.

Barbosa afirmó lo siguiente refiriéndose a Alonso y Moreno Valle: “Todos los que ganamos el 1 de julio de 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios”, dijo el gobernador en Huejotzingo.