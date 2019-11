Monreal critica a gobernadores por perversa práctica de simulación política

Ciudad de México.-Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está presente, los gobernadores "lo elogian y aplauden y apenas se va", comienzan a cuestionar y lo critican severamente, denunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien los acusó de realizar una "perversa práctica de simulación política".

En su cuenta de Twitter, el morenista dijo que ha visitado varios estados del país para asistir a informes legislativos, y se ha comenzado a percatar de la actitud de los gobernadores que es muy diferente cuando están con AMLO y después de que se va del estado en donde gobiernan.

En su cuenta oficial, Monreal expresó lo siguiente: "Recientemente, he visitado varios estados del país para asistir a informes legislativos. Me he percatado de que, cuando están frente al presidente, los gobernadores lo elogian y aplauden; apenas se va, lo cuestionan y critican acremente. Perversa práctica de simulación política".

Recientemente, he visitado varios estados del país para asistir a informes legislativos. Me he percatado de que, cuando están frente al presidente, los gobernadores lo elogian y aplauden; apenas se va, lo cuestionan y critican acremente. Perversa práctica de simulación política — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 27, 2019

Asimismo, recordó que en las giras del presidente López Obrador en donde ha estado presente y en las reuniones convocadas en Palacio Nacional, los ejecutivos estatales han mostrado su apoyo hacia el político tabasqueño, pero nada más regresan a sus estados y comienzas las críticas.

Los comentarios de Monreal se refieren a que en recientes informes de gobernadores han lanzado fuertes señalamientos en contra de los programas que impulsa el Gobierno Federal, en donde aseguran que en sus entidades no funcionan.

En particular, las críticas de los mandatarios estatales se refieren a los programas de seguridad, falta de infraestructura, economía y presupuestos para obras que consideran prioritarias para sus gobiernos.