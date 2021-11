Monreal pide transparencia en selección de candidatos para evitar "fugas y divisiones" en Morena

México.- El senador morenista y aspirante a la elección interna por la presidencia de México en 2024, Ricardo Monreal Ávila, pidió al partido Morena que fije reglas claras, así como un mecanismos transparente y confiable para la selección de candidatos de cara a los procesos electorales futuros.

Sostuvo que poner en práctica dichas acciones constituye la "prueba de fuego" para el Movimiento Regeneración Nacional frente a la renovación de gubernaturas en seis entidades federativas en 2022.

En entrevista al asistir al informe del gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, instó a todo el aparato que integra al partido guinda a determinar mecanismos y normas que no permitan "fugas, divisiones o deserciones" en los procesos de elección de candidatos.

Monreal Ávila señaló que, de acuerdo a sus consideraciones, el método de encuesta únicamente deber ser un insumo para el proceso de selección interna, puesto que enfatizó que "es un mecanismo desgastado".

"Si no es transparente, si no se aclara y no se firma por todos los aspirantes, me temo que puede resultar en una escisión”, refirió.

En este sentido, advirtió que si la encuesta no es clara o si no es suscrita por todos los aspirantes a contender por cargos de elección popular, esta puede devenir en una división al interior de Morena.

Sobre los comicios de 2022, donde se renovarán las gubernaturas de Quintana Roo, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Durango, Ricardo Monreal manifestó que algunos de los que se inscriben a la selección interna solamente lo hacen para negociar algunas pociones, puesto que no tienen la fuerza para ser candidatos realmente.

“Algunos nomás se inscriben para el reintegro, que es una fórmula de la Lotería Nacional para sacar un cachito, para negociar posiciones, en su momento, no porque tengan la fuerza para poder ser candidatos", señaló.

Asimismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República adelantó una posible alianza electoral entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elección del Ejecutivo estatal de Oaxaca, quien renovará a Alejandro Murat, mandatario que ha externado su concordancia con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.