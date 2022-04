Monreal rechaza llamar "traidores a la patria" a diputados que rechazaron la reforma eléctrica

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal Ávila, manifestó estar en desacuerdo con la campaña emprendida por Morena para exhibir a los diputados federales que votaron en contra de la aprobación de la reforma eléctrica.

El pasado domingo 17 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados sometió a discusión y votación el dictamen que contenía la propuesta de enmienda constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue desechada por los votos de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

Al comenzar la campaña de desprestigio contra los legisladores que rechazaron la "contrarreforma energética", el líder de la bancada morenista en la Cámara Alta del Congreso de la Unión instó a sus compañeros del partido guinda a actuar con prudencia y serenidad.

Lo anterior al señalar que al profundizar los discursos de odio contra la oposición solamente dificultan que se llegue a acuerdos con las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y MC en ambas cámaras, convenios que se requieren para poder avalar reformas a la Constitución, ya que estas necesitan mayorías calificadas.

En entrevista, Ricardo Monreal recordó que él, en su momento, también formó parte de la oposición al oficialismo, por lo que dejó en claro que ahora, pese a que no coincida con sus opiniones, respeta y escucha todas las expresiones de los integrantes del Poder Legislativo Federal.

“¿Cómo si les escupo o lo insultó, les pido que se siente conmigo? No, no tendría forma de hacerlo. Además lo hago no sólo por definición, sino por convicción. Yo fui opositor. Y fui maltratado. Y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición, los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos. Pero respeto lo que dicen y su verdad debe ser expresada”, expuso.

En este sentido, dio a conocer que los mismos legisladores opositores le han manifestado que no están dispuestos a llegar a acuerdos legislativos si los morenistas únicamente los insultan, por lo que sostuvo que se trata de un tema de fondo.

“¿Cómo les pedimos, si los insultamos, que nos sentemos a dialogar y a buscar acuerdos? No me dejan mucha salida, porque ellos mismos me dicen. ¿Pero como me pides eso si sólo recibo este tipo de ofensas?, o sea, es un tema de fondo, que eso es lo que me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas”, apuntó.

Al rechazar el calificativo de "traidores a la patria" que usan los morenistas y petistas contra los diputados priistas, panista, perredistas y emecistas por desechar la reforma eléctrica, Monreal Ávila les recordó a sus pares que el partido del oficialismo requiere de los partidos opositores para sacar adelante las enmiendas constitucionales.

“Que no se cansen de dialogar, de hablar, de buscar acuerdos, se puede lograr. Aquí hemos sacado todas las reformas constitucionales que nos han planteado, no ha habido una sola que se haya rechazado. Y creo que se puede lograr. Yo estoy convencido de que hay forma de lograr acuerdos y consensos con todos los partidos políticos”, señaló.