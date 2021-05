Monreal urge una reforma electoral, para sujetar al INE y al TEPJF al "principio de legalidad"

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado de la Republica, y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal apuntó a que tras el culmino del proceso electoral, los órganos democráticos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) deberán ser regulados y someterse al principio de legalidad.

Así lo mencionó durante su participación de su libro "Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral" , desde Culiacán Sinaloa.

Explicó que tras la cancelación de 49 candidatos a cargos de elección popular, los órganos electorales han perdido confianza y han sido señalado de actuar con imparcialidad.

"Un gran porcentaje de ciudadanos cree que el Instituto Nacional del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son contraparte, no son árbitros ni están actuando con imparcialidad, certeza y objetividad", aseguró.

Ante ello, urgió la necesidad de una reforma que sujete a los órganos electorales al "principio de legalidad" para que no "invada funciones, que no actúe arbitrariamente contra un partido, que no actúe contra parte en la contienda y se aleje del arbitraje constitucional".

Ante ello Monreal señaló que se esta preparando un proyecto para una reforma en materia electoral que garantice, además, la racionalidad de los recursos públicos para la organización de las elecciones.

"Ahora estoy preparando la iniciativa que pronto presentaré para poder establecer, entre otras cosas, una racionalidad en el uso de recursos públicos, porque este proceso se van a erogar más de 40 mil millones de pesos", explicó.

En cuanto a las 49 candidaturas, Monreal sostuvo que "recientemente intentaban quitarle el registro a la candidata de San Luis Potosí" sin embargo se arrepintieron, pese a que existían las mismas razones por las que eliminaron candidaturas de Guerrero y Michoacán, por lo que afirmó se trata de un asunto estrictamente político y no jurídico.