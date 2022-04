Moreira acusa a Morena de no aceptar cambios en Ley eléctrica

Cd. de México.- Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, reveló que el Ejecutivo federal plasmó en su iniciativa de reforma eléctrica que el 46 por ciento de la electricidad sea producida por particulares, incluidas empresas extranjeras, pero sin la certeza jurídica en la inversión.

Indicó además que el PRI propuso a Morena cambiar las reglas para empresarios abusivos que han hecho fraude con la actual ley de la materia, principalmente, por no pagar la transmisión y distribución de la electricidad que ellos general.

No obstante, el legislador acusó que Morena no ha aceptado esas consideraciones.

"Hace unos días el señor Presidente de la República, Morena, nos llamó traidores por votar en contra (de la reforma eléctrica), sin embargo, en la iniciativa que envió a la Cámara permite que el 46 por ciento de la electricidad sea producida por particulares, inclusive los extranjeros, y esto tampoco lo dice Mario Delgado, el líder de Morena, ellos mismos reconocen la necesidad de esa inversión ¿Dónde está la diferencia? Bueno que ellos quieren esa participación, pero el otro lado les ponen la amenaza de confiscarles, de cambiarles las reglas, de no permitirles hacer muchas cosas, entonces nadie va a invertir, pero de que ellos también la quieren (la inversión privada), también la quieren, nada más que sin seguridad", dijo en un video difundido en sus redes sociales.

"¿Qué le propusimos nosotros a Morena?, acabar con los abusos, efectivamente hay muchos malos empresarios que hicieron fraude a la ley, y que pagan poco por la electricidad, porque no pagan; porque no pagan la transmisión, es decir, llevarla de un lugar a otro; porque no pagan la distribución, es decir, repartirla dentro de la ciudad; porque no pagan lo que se llama respaldo, es decir, cuando se requiere electricidad y ellos no la pueden producir, tienen que entregársela a CFE, porque hay una cosa que se llaman subastas donde no entran digamos que con piso plano, o sea que se aprovechan. Nosotros le dijimos a Morena vamos a cambiar esto, y Morena no aceptó", reprochó el priista.

Indicó que su partido ha sugerido también a Morena un subsidio a paneles solares, para que baje el costo de la electricidad, y garantizar a quien tiene uno en su casa, que no se lo quiten o le prohiban usarlo.

"Morena no lo aceptó. Déjenme les comento por qué votamos en contra y básicamente es lo siguiente, le propusimos a Morena energía eléctrica como un derecho humano, ¿qué significa esto?, que a nadie se le puede quitar el suministro de energía eléctrica por no tener dinero, que además el servicio se lleve a los lugares más lejanos de este país y que sea un derecho tener acceso a la misma

"Pedimos respeto a la inversión privada, y junto con ello una CFE fuerte, dos cosas que parecen incompatibles, pero que puede construirse un proyecto de Nación con una industria mexicana de todas y de todos, muy fuerte, y por el otro lado con la participación de empresas mexicanas en el mercado", enlistó el diputado.

Añadió que plantearon a Morena energía eléctrica gratuita a quien menos tiene, tras asegurar que existen tres millones y medio de hogares en el País que no pueden pagar la electricidad.

"Es financieramente viable y Morena no no lo quiso aprobar, que cosa tan curiosa", reclamó.

En el tema del litio, coincidió en que la riqueza que genere ese metal debe ser para los mexicanos, así como el petróleo y otros minerales, pero con la diferencia de que sea extraído con la participación de la IP y con tecnología de punta.

"Con la posibilidad de que la riqueza que ahí se genere se reparta entre todas y todos y no se vaya a un barril sin fondo que pueda ser una mala empresa, pero que no se engañe, nosotros también propusimos esto, esta es una las razones que nosotros presentamos a un grupo mayoritario y que no ha aceptado.

"Le tendemos la mano a todos los partidos políticos a seguir trabajando por México, no creemos que sea lo correcto un clima polarización, de pleito, de linchamiento, porque de esos pleitos todos pierden menos los políticos, pierden las amas de casa, que hoy no les alcanza para comer, pierden los estudiantes, que no pueden ir a sus universidades, pierden los obreros, y pierde el campo, al cual Morena le esta mandando menos dinero", remató.