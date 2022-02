Morena abandona la Cámara de Diputados tras reclamo por casas de hijo de AMLO

México.- Los diputados federales que integran la bancada del partido Morena abandonaron el pleno, tras que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) sacaran el tema de la casa de Houston, Texas, en la que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión ordinaria celebrada este jueves en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la panista María Elena Pérez – Jaén Zermeño pasó a tribuna a fin de presentar un punto de acuerdo en el que instaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a “abstenerse de utilizar a las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas”, aludiendo a los ataques de López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola.

“Estas agresiones son la evidencia de la furia de un régimen que se está cayendo a pedazos por la exhibición de esa doble cara. Debemos detener al violador de datos personales y al sicario de la libertad de expresión, quien desde su tribuna matutina dispara a mansalva a todos los que no están de acuerdo con él”, refirió Elena Pérez – Jaén Zermeño sobre las recientes acciones que ha emprendido el jefe de Estado.

La diputada del blanquiazul subió junto con sus compañeros de bancada, quienes exhibieron una casa de cartón de casi 3 metros de altura en referencia a la llamada "casa gris" de José Ramón, al tiempo que gritaban "corruptos, corruptos".

Ante ello, los integrantes del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional, quienes han manifestado su apoyo al mandatario federal, abandonaron el salón de sesiones, al que ya no regresaron.

“Advertimos que en el pleno de la Cámara, en el salón de sesiones, no hay condiciones para mantener este clima de armonía que venía desarrollándose en la sesión. Venía ya un asunto que no tiene que ver nada con el trabajo legislativo, sí con la disputa de carácter político-electoral, pero para que haya pleito, se requieren dos, y como nosotros somos un movimiento pacífico, no estamos a favor de eso y creo que se debe de cuidar", declaró el coordinador de la fracción morenista, Ignacio Mier Velazco afuera de la sesión.