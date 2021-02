Morena acuerda "no solapar a tramposos" en las elecciones de 2021

México.- Los gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en México firmaron un documento donde acuerdan que no meterán las manos en las siguientes elecciones; uno de sus puntos más importantes "no solapar a tramposos o 'mapaches' electorales".

Además, se comprometieron a denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier irregularidad, como uso de recursos del Estado en campañas y otras prácticas ajenas al correcto ejercicio público.

Los funcionarios estatales que firmaron el documento fueron: Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de Baja California, Jaime Bonilla.

El anuncio del pacto fue hecho en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento por la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, donde los primeros cuatro gobernadores antes mencionados se encontraban físicamente.

Durante la lectura del acuerdo los mandatarios estatales de Morena se comprometieron a trabajar para que "los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales" queden en el "oscuro pasado".

Implicaciones del pacto firmado

“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o “mapaches” electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

Durante el evento se pidió a los presidentes municipales morenitas unirse a la lucha y cerciorarse de que en las elecciones próximas se respete la democracia

La noticia nació después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernantes de su partido no apoyar a ningún candidato o partido durante los comicios de junio.