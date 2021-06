Morena acusa al INE de obstaculizar consulta popular sobre expresidentes

Ciudad de México.- Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de obstaculizar consulta popular sobre ex Presidentes, al no usar los tiempos oficiales de radio y televisión para promover la participación en este ejercicio democrático.

El presidente nacional de Morena arremetió contra el INE durante la jornada de promoción de la consulta realizada este día, en la que participaron diputados, Alcaldes y dirigentes de Morena.

"Están claramente obstaculizando este ejercicio, dicen que no tienen dinero, ahí está el tiempo que tienen oficial, no les cuesta, es nada más cuestión que decidan promover desde ahora la participación del pueblo de México, han dicho que empezarán a partir del 15 (de julio), porque no quieren que la gente se entere", señaló.

Por eso le hacemos un llamado al INE, que revise su presupuesto, que utilice mis tiempos oficiales para que esta consulta llegue a todos los rincones de México".

Mario Delgado también acusó al expresidente Vicente Fox de tener miedo a la consulta y de promover hacer el vacío el próximo 1 de agosto.

Durante el mitin tuvo lugar este domingo en el Parque Lázaro Cárdenas, de la colonia Obrera, y ocasionó el cierre en Eje Central.

El evento contó con la presencia de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, y personajes como Epigmenio Ibarra, quienes acusaron a los expresidentes desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto de someter al pueblo y vender la patria.

Entre los temas que se abordaron en el evento destaca el rescate bancario con conocido como Fobaproa, la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón, la privatización del petróleo, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los líderes de Morena aseguraron que los expresidentes deben de pagar por estos casos, en caso de ser hallados culpables.

Sin embargo, recordaron que para que la consulta proceda se debe de tener la participación del 40 por ciento de la lista nominal, casi 38 millones de personas. Por ello, hicieron un llamado a la militancia de Morena para participar en la consulta popular.