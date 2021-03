Morena apoya a AMLO y pide investigar a quienes frenaron reforma eléctrica 

Ciudad de México.-El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se unió al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió investigar los motivos que llevaron a detener la implementación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

A través de un comunicado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo mencionó que detrás del amparo promovido intervienen "intereses del antiguo régimen neoliberal que siempre antepuso el influyentísimo que responde a intereses económicos y políticos".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Afirmó que la iniciativa de AMLO busca luchar y proteger los recursos de los mexicanos en contra de las privatizaciones que han beneficiado a pocos recuperando así la soberanía y seguridad energética del país, por lo que solicitó " al Congreso una Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que prioriza los intereses del pueblo sobre los privados".

Leer más: Solo se investigará al juez que frenó la reforma eléctrica si hay elementos: Arturo Zaldívar

Por ese motivo, sostuvo que el partido se sumará al llamado para que se investiguen cuáles fueron las motivaciones que llevaron a frenar la reforma, así como cuál fue la legitimidad que el juez tuvo para actuar en contra de la reforma.

"No vamos a permitir que siga el saqueo del patrimonio de las y los mexicanos. Respetando la autonomía del Poder Judicial y apelando a los principios básicos de nuestro partido de no robar, no mentir y no traicionar, invitamos a simpatizantes y militantes a unirnos una vez más para defender la soberanía de las los mexicanos y no permitir que los corruptos y conservadores se sigan beneficiando", finalizó.