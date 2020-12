Morena apuesta por Rubén Rocha para gobernador de Sinaloa

México.- Este miércoles, Mario Delgado citó a una conferencia de prensa de última hora en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la Ciudad de México. Como presidente nacional del partido, dio a conocer que el senador Rubén Rocha Moya resultó ser el ganador del proceso interno del partido como candidato, y será él quien busque que Morena gobierne Sinaloa a partir del 2021.

En el patio de las instalaciones que fueran la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia en el 2018, Mario Delgado ofreció esta conferencia en compañía de los ganadores de las candidaturas a gobernador de los estados de Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio; de Michoacán, el alcalde de Morelia, Raúl Morón; y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Designación esperada

Previo a este anuncio, la semana pasada fueron citados en el CEN de Morena los aspirantes a la candidatura por Sinaloa. En esa ocasión, todos los aspirantes informaron a Debate que sería hasta la primera semana de enero que se daría a conocer el nombre del elegido por la encuesta ciudadana que el partido manda a realizar para elegir a sus candidatos. Sin embargo, de último momento, esta información se dio a conocer previo al fin de año.

En la conferencia de prensa, Mario Delgado aclaró que por las restricciones sanitarias tuvieron que hacer muy reducido el evento, por lo que no pudieron convocar a los demás participantes. Sin detallar los resultados ni los porcentajes de las encuestas ciudadanas que realizaron en el partido, presentó a los ganadores de las candidaturas: "Estamos listos para la contienda del 21. Como ustedes saben, ya se presentaron las alianzas por parte del bloque de la derecha conservador, que lo que buscan es mantener los privilegios, que regrese el régimen de corrupción; y nosotros, que buscamos la Cuarta Transformación. La batalla será entre conservadores y transformadores", anunció.

Delgado indicó que lo que harán como partido, para asegurar el triunfo en las elecciones federales, será la fórmula que no falla: preguntarle a la gente quiénes tienen que ser los candidatos.

"Vamos a preguntar en los 300 distritos electorales a quién prefieren como candidato o candidata, porque eso nos dará un potencial de triunfo mayor, mientras que la derecha se va a repartir como un botín las candidaturas", afirmó el morenista.

Indicó que la primera tarea encomendada a los candidatos es conformar los comités de protagonistas del cambio verdadero, organizar a la gente, porque el pueblo organizado es la fuerza de Morena; es decir, los comités de defensa y promoción del voto, para que esta preferencia que se vio en las encuestas se transforme en un buen resultado electoral: "Nos corresponde ahora a nosotros organizarnos como partido para ganar las elecciones en el 21", agregó.

En su mensaje durante esta conferencia de prensa, Rubén Rocha Moya agradeció a Mario Delgado por la transparencia certera con la que ha conducido los procesos en los que han seleccionado a los representantes de Morena en las elecciones del 2021.

Dijo reconocer que de manera ágil y fluida, trasparente y certera, se ha venido dotando a Morena del instrumento principal, que es el liderazgo, que va a levantar los esfuerzos de cada uno de los estados: "Honrando la palabra empeñada del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a llevar a Sinaloa la Cuarta Transformación.

Me honra mucho esta responsabilidad. Como lo dice el presidente, a construir los comités de defensa, justamente de nuestro proyecto transformador. Vamos a impulsar la estrategia suficiente deseable para acabar con la corrupción, con la impunidad, para elevar los niveles de calidad de vida de los y las sinaloenses, para abatir la pobreza y poder dar bienestar a nuestro pueblo, a las familias más empobrecidas", dijo Rocha Moya. Señaló que trabajará con gran responsabilidad y entusiasmo, pues no le quedará mal al partido, a los sinaloenses ni al presidente López Obrador, pues estará en la misma línea de su política.

Ante los cuestionamientos de la prensa presente, Mario Delgado aseveró que nadie puede meter las manos en las encuestas de Morena, ya que es un proceso que se lleva a cabo de manera transparente, y para lo cual hay un comité de encuestas, elegido por el Consejo Nacional desde junio de este año: "No es un concurso de popularidad, se evalúan atributos como la honestidad, la cercanía, la credibilidad; la gente decide, la gente va evaluando a cada uno de los perfiles, hasta llegar al mejor posicionado. Entonces, en Morena la gente decide", contestó Delgado.

Recordó que este es un movimiento que busca la transformación del país, un partido en el que no se lucha por cargos ni por privilegios, donde no se permite el influyentismo, el amiguismo, el sectarismo ni el nepotismo, "ni una de esas lacras de la política", aseveró. Razón por la cual, ahora Morena es el único partido en que la gente confía, agregó: "¿Cómo eligen los otros partidos a sus candidatos? Pues son arreglos copulares, son tráfico de influencias, son pactos en lo oscurito, son intereses. Aquí no", dijo.

De ahí que sean el partido mejor posicionado y con los mejores candidatos, pues la gente es la que decide, destacó. "Por eso vamos a ganar las quince gubernaturas".

La lucha por el 2021

Mario Delgado insistió en que, como dice el presidente López Obrador, "el pueblo de México es mucha pieza", por lo que sabe bien dónde está la batalla: "Sabe que la batalla va a estar contra los conservadores, contra la derecha, contra el pacto de corrupción que tienen", acotó.

Luego de este anuncio, Rubén Rocha Moya, ahora candidato a gobernador de Sinaloa, informó que se enteró de su designación como candidato directamente por el presidente del partido Morena, Mario Delgado, este mismo miércoles. Señaló que haber ganado por medio de la encuesta significa que tiene el apoyo de la gente, pues la encuesta se hace en el pueblo, por lo que "si sales bien en la encuesta, quiere decir que la gente te apoyó".

"Estoy emocionado. Me siento muy distinguido por esta nominación, y quiero expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento absoluto a los hombres y las mujeres de Sinaloa. Son mucha pieza. Me han apoyado desde hace rato", y aseveró que no les fallará a los sinaloenses y que los representará con mucha dignidad.

Reacciones e inconformes

Sobre los otros aspirantes que pelearon la misma candidatura, dijo que todos son sus amigos y amigas, y que juntos harán unidad: "Vamos a tratar de que estemos incluidos todos en este proyecto de la transformación", señaló.

En su mensaje a la ciudadanía, dijo que todos se incluirán en este proyecto para poder transformar de fondo a Sinaloa, tal cual lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país.

Luego de la designación, Gerardo Vargas Landeros, también aspirante a la candidatura de Sinaloa por Morena, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Ahí, exigió al presidente de Morena, Mario Delgado, mostrar las pruebas de la encuesta que definió a Rubén Rocha Moya como el candidato: "Estoy analizando mis opciones legales y políticas para defender la decisión de las y los sinaloenses", explicó Gerardo Vargas, al asegurar estar en la preferencia de los ciudadanos (Lea también: Reto a Mario Delgado a presentar la encuesta donde Rocha sale ganador: Gerardo Vargas Landeros).

Lo mismo que el aspirante Luis Guillermo Benítez Torres, quien aseguró en su página de Facebook que ganó las encuestas de Morena para ser candidato a gobernador, y dijo que le quedó claro que no respetaron sus derechos.

En estos momentos, el único estado que queda pendiente de esta designación es San Luis Potosí, pero Mario Delgado avisó que será una mujer la candidata en ese estado, para cumplir con el compromiso que hicieron de que por lo menos siete mujeres sean candidatas en las elecciones de gobernador por Morena en 2021.

Finalmente, Mario Delgado aprovechó el momento para reiterar que Morena donará la mitad de su presupuesto público para que sea utilizado en la compra de la vacuna contra Covid-19, por lo que los partidos que se molestan por esta decisión mejor deberían actuar en consecuencia donando la mitad de su presupuesto también.

Los Datos

Aplazamiento

El pasado 23 de diciembre, el CEN de Morena citó a los aspirantes a la candidatura a una reunión privada a las 13:00 con el presidente nacional del partido, Mario Delgado, para posteriormente, en una conferencia de prensa, anunciar al elegido o elegida por este partido. Sin embargo, el anuncio fue aplazado hasta ayer por la tarde.

Aspirantes

Entre los aspirantes que llegaron al encuentro en la Ciudad de México, la semana pasada, se encontraban el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez; el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, la senadora Imelda Castro, la diputada federal Yadira Marcos, y el exsecretario de Gobierno de Sinaloa Gerardo Vargas Landeros.