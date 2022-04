Morena arma festival para exhibir a diputados "traidores a la patria" y celebrar nacionalización del litio

"Son para mantener al pueblo informado sobre la constante lucha por la soberanía energética y dar a conocer por qué los representantes de oposición prefirieron defender los intereses de las trasnacionales eléctricas y no los de la nación".

Citlalli Hernández, por su parte, insistió en que Morena no ha hecho ningún llamado a la violencia contra los opositores, sino que los eventos se realizan "para mantener al pueblo informado".

Pese al claro carácter político del evento, el dirigente de Morena en la CDMX, Tomás Pliego Calvo, aseguró que el festival celebrado este domingo no es un mitin político, sino un acto artístico y cultural que también cuenta con intervenciones de legisladores y dirigentes para explicar "las batallas que se han dado por la soberanía energética".

Este es el primero de varios eventos que se estarán realizando en todo el país, a los que se sumarán asambleas legislativas para pedir a la ciudadanía que no vote por los legisladores que cometieron "traición a la patria" al votar en contra de la reforma eléctrica.

" La patria no se vende ", " cárcel a quien concesionó los bienes de la Nación " y "fuera los vendidos, solo ven sus intereses", son algunos de los mensajes que se leen contra los diputados "traidores a la patria".

Raúl Durán Periodista

