Morena celebra en Auditorio Nacional los tres años AMLO como presidente

CDMX.- El gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) de México celebró este jueves el tercer aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador con un festival de música y discursos en el Auditorio Nacional, en CDMX.

"Hace tres años dijimos adiós al régimen neoliberal y autoritario e inhumano, que además de basarse en la corrupción, la impunidad y el saqueo, despreciaba la vida misma", dijo ante centenares de simpatizantes el presidente del partido, Mario Delgado.

El dirigente de Morena celebró que México tiene "por primera vez en mucho tiempo a un presidente honesto" y subrayó que en las elecciones intermedias del mes pasado el pueblo "volvió a pedir que la transformación continúe".

En los comicios del 6 de junio, Morena y sus aliados ganaron 11 de los 15 estados en juego y retuvieron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, si bien no alcanzaron la mayoría calificada para reformar la Constitución.

"Hoy México es un país distinto y tiene como presidente a un gran estadista y demócrata que en tan solo dos años y medio acabó con privilegios y corrupción, y destina los recursos públicos a quienes menos tienen", encomió por su parte Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México.

Sheinbaum, quien suena con fuerza como sucesora de López Obrador en 2024, fue aclamada por parte del público a gritos de "presidenta".

Al evento no asistió López Obrador pero estuvieron líderes morenistas como los gobernadores de Veracruz, Chiapas y Tabasco, Cuitláhuac García, Rutilio Escandón y Adán Augusto López, varios secretarios del Gobierno federal y los gobernadores electos en las elecciones del mes pasado.

Durante la tarde se encadenaron varias actuaciones musicales, como la de un grupo de son jarocho, género musical de Veracruz, y una banda sinfónica infantil de Oaxaca.

Además, cantaron la senadora e intérprete Susana Harp y el artista Byron Barranco, compositor del himno de Morena.

El partido también presentó la canción "Vamos a decir que Sí" para promover el voto en la consulta popular del próximo 1 de diciembre sobre si investigar a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos.

E hizo un homenaje a Antonio Helguera, reconocido caricaturista y simpatizante del Gobierno de López Obrador, que falleció la semana pasada por un infarto a los 55 años.

López Obrador arrasó en las elecciones del 1 de julio de 2018 con el 53 % de los votos y se convirtió en el presidente más votado de la historia de México gracias a su promesa de erradicar la corrupción, la violencia y la desigualdad.

Con motivo del tercer aniversario de su victoria, dio este jueves un discurso solemne en Palacio Nacional de unos 40 minutos en el que destacó los "signos alentadores" de recuperación de la pandemia y la economía, y criticó al "bloque conservador" enfrentado a su Gobierno.

Por su parte, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) opinó que el país acumula "tres años de retroceso" porque "escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad y no hay medicamentos".

"La violencia en el país se ha desatado, seguimos sin estrategia para combatir a los grupos criminales y el gobierno está más preocupado por perseguir adversarios políticos, que a asesinos y narcotraficantes", dijo el partido conservador en un comunicado.