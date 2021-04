Morena con pésimos resultados en Sinaloa, afirma Sergio Torres Félix 

Sinaloa.- Morena es un partido de pésimos resultados, comentó el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

“Prometió combatir la pobreza y hay 13 millones de nuevos pobres en México". Prometió ayudar a las mujeres y les quitó guarderías, becas, créditos para emprendedoras y han aumentado los feminicidos. Prometió mejorar la economía, y hoy tenemos los peores números económicos de los últimos 20 años”, detalló. Por eso va en caída en otros estados y en este también lo hará, comentó.

Indicó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha polarizado el país, y ha convertido a las mañaneras en un espacio de intolerancia y prepotencia. Ha hecho sus enemigos a quienes no piensan como él, lo mismo sean periodistas, empresarios, académicos, científicos o activistas de derechos humanos, por esa razón se pregunta si ¿Esa es la transformación que quiere trasladar el candidato Rocha a Sinaloa, como única propuesta a sus problemas?

Además, Rocha está peleado con los candidatos a las presidencias municipales de Culiacán, Mazatlán y Ahome y aquí en Culiacán, Rocha y Estrada, parecen aquel dueto de cantantes “Pimpinela”, por los pleitos que traen.

Por otro lado, la campaña de Mario Zamora, es la típica campaña priista de siempre, con los mismos priistas de siempre, resaltó.

Con respecto de donde va a conseguir los recursos para cumplir con las 20 promesas de su manifiesto comentó que si hubo dinero para meter de la propia bolsa del estado, más de 700 millones de pesos para un estadio, como no va haber para apoyar sus propuestas.

De acuerdo a Torres Félix como expresidente municipal de Culiacán tiene la experiencia para realizar la reingeniería administrativa y financiera que necesita el gobierno estatal para hacer realidad lo plasmado en su manifiesto, sin el recurso fácil del endeudamiento que plantea el candidato priista Mario Zamora.

Otra forma para generar recursos, aseguró, será la venta de los aviones, helicópteros y la casa de playa del gobierno estatal, pues un gobernante no debe vivir como rey, "yo seré un empleado de los sinaloenses". Explicó que no es uno o dos aviones los que tiene el gobierno del estado si no son varios.

Ahora nomás revueltos con panistas, que no saben cómo es que andan con el PRI, y priistas que no saben cómo es que andan con el PAN.

Criticó que en la actualidad el PRI esté revuelto con otros partidos y que le borraran sus colores de la publicidad de la Alianza. Si se checan los espectaculares todas las letras son azules. “Se necesitan lentes para encontrar el logo del PRI en la publicidad”, reprochó.