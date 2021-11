Morena dará su respaldo a Victoria Rodríguez para Banxico, adelanta Ricardo Monreal

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal Ávila, adelantó que los legisladores de Morena votarán a favor del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), para que posteriormente los miembros de este órgano la elijan como gobernadora.

Fue durante la noche del pasado martes 23 de noviembre cuando se dio a conocer que sería Victoria Rodríguez Ceja la nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse al Banco Central y ser electa para encabezarlo; ello luego de que retirara la designación que meses atrás había hecho al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

En entrevista, Monreal Ávila dejó en claro que el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional todavía no ha decidido su voto sobre la ratificación o no de la subsecretaria de Egresos de Hacienda, no obstante, manifestó sus confianza en que los senadores apoyarán la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin embargo, enfatizó que no buscarán aprobar el nombramiento de Rodríguez Ceja en fast track, sino que se le dará tiempo a la Comisión de Hacienda, la encargada de hacer el dictamen, para que analice la propuesta.

Ante ello, precisó que si llega hoy a la Cámara Alta del Congreso de la Unión el nombramiento del presidente López Obrador, no será sino hasta la próxima semana cuando se este debatiendo y votando.

“Tampoco vamos a dar procedimientos fast track, yo le advertí ayer al gobierno que si llegaba ayer podríamos estar convocando esta semana, que si llegaba hoy será hasta la semana que entra. Puede ser que si llega hoy se turne a comisiones, la Comisión de Hacienda estará reunida lunes o martes y ella podría comparecer el miércoles y estar en la plenaria el jueves. Sino llega hoy, tampoco garantizo que sea el jueves, le tengo que dar el tiempo prudente a la Comisión de Hacienda”, explicó.

Al respecto, Ricardo Monreal precisó que será dicha comisión la que tenga que evaluar si, efectivamente, Victoria Rodríguez cumple con los requisitos que la Ley del Banco de México dicta para que se pueda considerar como integrante de la Junta y, posteriormente, como gobernadora del organismo.