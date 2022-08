Morena debe pedir perdón a militantes por irregularidades en elección: Ricardo Monreal

México.- El senador Ricardo Monreal declaró que la dirigencia de Morena debe pedir perdón a los militantes por las irregularidades denunciadas durante la elección de consejeros nacionales realizada el 30 y 31 de julio de 2022.

En entrevista tras el homenaje luctuoso a René Juárez, Ricardo Monreal planteó que la dirigencia encabezada por Mario Delgado debería disculparse con los morenistas excluidos de la elección interna de Morena.

"Me parece que sí deberían ofrecerles una disculpa a fundadores de Morena, a militantes de Morena que se inscribieron pensando de buena fe que pudieran acceder a una posición en el Consejo Nacional o en el Consejo Estatal de Morena", expresó Monreal.

El coordinador de Morena en el Senado opinó que una disculpa y una reflexión sobre el futuro del partido son necesarias, pues no conviene a nadie "enterrar" las diversas irregularidades que marcaron el proceso.

Dijo sentirse triste por las denuncias sobre la elección interna de Morena, cuyo movimiento inició como algo contrario a ese tipo de prácticas.

"Obviamente sí hay molestia de muchos militantes y fundadores de Morena, y para mí no hay molestia, hay tristeza, porque no luchamos para eso, porque nosotros fuimos víctimas de prácticas que siempre combatimos y no podemos admitir que se trasladen a Morena", aseveró.

Por otra parte, Ricardo Monreal descartó buscar contender en las elecciones presidenciales de 2024 fuera de Morena, donde tiene la "dignidad" como su límite.

"No me voy a ir, porque lo único que quiero es participar, mi límite es la dignidad, cuando ya no tienes posibilidades de aportar, pero no será cuando ellos quieran porque nadie es dueño de Morena", agregó.

Cabe recordar que el senador decidió no participar en la elección de consejeros de Morena en solidaridad con los morenistas excluidos, pues acusó que hay exclusión y "vicios de origen" en el proceso.

"Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que dejaron participar porque está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar", explicó en un video difundido en redes sociales.

Monreal hizo un llamado a "mantener la prudencia y la ecuanimidad" en el partido, pues será necesario "restañar heridas" y "reconstruir" la unidad que Morena necesita tras el proceso.