Morena e indecisos lideran las encuestas en seis municipios de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Si hoy hubiera elecciones para elegir gobernador del estado, la mayoría de los habitantes en los principales seis municipios de Sinaloa tendrían al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como la principal asociación política o partido por el cual votarían.

Así lo indica la más reciente encuesta de intención de voto realizada por el periódico EL DEBATE en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Mazatlán aplicada entre el 28 de abril y 9 de mayo.

Sin embargo, los números de indecisos o personas que ocultaron su intención de voto a los encuestadores aún se mantienen elevados, como ocurrió en marzo, sobre todo en Navolato, Mazatlán y Guasave. Destaca el caso de la capital donde la segunda respuesta después de Morena, es que los ciudadanos expresaron que no votarán por ningún partido, porcentaje que se incrementó respecto a la anterior encuesta.

Morena creció en municipios

Es el municipio de Salvador Alvarado donde Morena logra el mayor porcentaje de preferencias como partido político con un 55.60 por ciento de la intención de voto, a pesar de que este municipio nunca ha sido gobernado por el partido referido y actualmente se mantiene el PRI en el poder municipal. Le sigue el municipio de Guasave con un 44.49 por ciento de las preferencias; Culiacán, con un 44.30 por ciento; Ahome, con un 42.39 por ciento; Navolato, con 41.10 por ciento, y cierra Mazatlán con 38.25 por ciento (pregunta 1).

EL DEBATE aplicó 1440 cuestionarios cara a cara en la zona urbana y rural, y como novedad para la presente medición se añadió al municipio de Navolato, que tiene una particularidad especial en cuanto a su dinámica social y política, pues por su cercanía geográfica a Culiacán ha formado una zona conurbada importante y de mucha movilidad e intercambio con la capital del estado, por lo cual su representación en la lista nominal es relevante.

Culiacán y Navolato / Foto: DEBATE

En comparación con esta misma medición realizada por periódico EL DEBATE en el mes de marzo —antes del inicio formal de las campañas electorales—, Movimiento de Regeneración Nacional creció ligeramente en preferencias en Culiacán y Mazatlán.

Mazatlán / Foto: DEBATE

Sin embargo, un mayor avance de Morena se observa ahora en Ahome, con un crecimiento de 7.24 puntos. Guasave también registra un incremento en la intención de voto para este partido, logrando 5.74 puntos más.

Ahome / Foto: DEBATE

Guasave / Foto: DEBATE

El avance más significativo a favor de Morena se dio en Salvador Alvarado con un crecimiento de 19.16 puntos respecto a marzo (pregunta 1).

Salvador Alvarado / Foto: DEBATE

En el caso Navolato

En el municipio de Navolato el partido con más intención de voto para la gubernatura es Morena, al acumular 41.10 por ciento de respuestas a la pregunta de por qué partido político votaría (pregunta 1). El municipio tradicionalmente priista pasó a ser gobernado por un alcalde emanado del PT en alianza con Morena en las elecciones de 2018, el cual busca de nuevo la reelección con el PT.

El PRI es la tercera respuesta (tras Morena e indecisos) con 11.02 por ciento de las menciones de por quién votaría, seguido de Movimiento Ciudadano con 4.66 por ciento.

Partidos como el PAN, PAS, PRD y el PT no alcanzan ni el 1.0 por ciento, en tanto que el PES, Fuerza por México, Partido Verde y Redes Sociales no obtuvieron una sola mención de parte de la ciudadanía navolatense. Este es el primer ejercicio de medición en el que periódico El Debate incluye a ciudadanos de Navolato en lo que va del proceso, por lo cual se carece de comparativas con encuestas anteriores, como en otros municipios.

En cuanto a los partidos con el mayor rechazo, el PRI es el partido que destaca negativamente (pregunta 2). Hay un 38.98 por ciento que no supo por qué partido NO votaría.

El segundo partido (pero tercera respuesta) es Morena, con 5.08 por ciento de las menciones de rechazo.

Indecisos, aún altos pero a la baja

En segundo lugar, después de los ciudadanos que dicen que votarían por Morena para la gubernatura, el porcentaje más alto no corresponde a un partido o asociación política, sino a aquellos que señalan aún no saber a quién favorecerán en las urnas el próximo domingo 6 de junio. Llama la atención el caso del municipio de Navolato, el cual es el que concentra el mayor porcentaje de ciudadanos que no saben por cuál partido votarán, al sumar un 39.41 por ciento de indecisos o quienes no desearon contestar la pregunta.

En el municipio de Mazatlán, el porcentaje de electores indecisos creció de marzo a abril en 4.55 puntos (pregunta 1).

En la medición de marzo, el porcentaje de indecisos se redujo más en Salvador Alvarado respecto a la medición de marzo; en tanto que en Ahome la cantidad de ciudadanos que no tienen decidido su voto también se redujo.

En cuanto a Culiacán, las campañas políticas y cercanía de los candidatos con el electorado también parece estar surtiendo efecto para que los ciudadanos decidan por quién votar. En la medición de marzo, 21.99 por ciento de los encuestados dijeron que no sabían por qué partido votarían por la gubernatura, porcentaje que en abril fue de solo un 8.33 por ciento. El porcentaje de ciudadanos que respondieron que no votarían por “ninguno” de los partidos se incrementó en Salvador Alvarado (+5.55), Ahome (+3.22) y Culiacán (+2.14), mientras que se redujo en Mazatlán (-7.41) y Guasave (-6.66).

PRI mantiene posición

A pesar de que Sinaloa es actualmente gobernado por el priista Quirino Ordaz Coppel, el priismo como opción política aparece en la actual medición en un tercer lugar en intención de voto para la gubernatura.

Fue mencionado como primera opción para el 18.11 por ciento de los ciudadanos de Ahome, tendencia similar al mes de marzo, perdiendo ligeras décimas, por lo cual mantiene en este municipio su mayor fortaleza; por otro lado, el 15.79 por ciento de los habitantes de Culiacán también señalan votarían por el PRI para la gubernatura, el segundo municipio con mayor apoyo y donde incluso se fortaleció respecto a la anterior encuesta publicada el mes pasado; el segundo municipio donde el PRI logró crecer ligeramente respecto a la anterior encuesta fue Guasave.

En Mazatlán, municipio de donde es originario el gobernador actual, la tendencia de apoyo al PRI mantuvo también su fortaleza. En contraste, es en Salvador Alvarado donde cayó, pues solo un 9.20 por ciento de los votantes dijeron que votarían por el PRI, municipio donde el partido tricolor aparece como cuarta respuesta más popular, por debajo de “ninguno” (pregunta 1).

El PAN tiene su mejor posicionamiento en el municipio de Mazatlán con apenas 3.69 por ciento de la intención de voto.

En el caso de Movimiento Ciudadano, este creció particularmente en la capital del estado, Ahome, Mazatlán y Salvador Alvarado, salvo en Guasave. En Navolato, después del PRI, es el partido con mayor apoyo.

La alianza Morena-PAS

Es importante señalar que en Sinaloa, Morena busca la gubernatura en una candidatura común con el Partido Sinaloense (PAS), la cual es encabezada por el senador con licencia, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo a esta encuesta, al preguntar solo la preferencia de la ciudadanía por partido político, el PAS no sumaría gran cantidad de votos al abanderado común con Morena, ya que no aparece como una opción por la cual los sinaloenses votarían.

Es en Culiacán donde el partido dirigido por Héctor Melesio Cuen mantiene mayor fortaleza respecto a los otros municipios donde se aplicó el estudio pero la preferencia es de solo un 2.19 por ciento de menciones de intención de voto (pregunta 1). Está por debajo del PRI, Movimiento Ciudadano y PAN.

En Salvador Alvarado el pasismo suma 1.20 por ciento de preferencias por la gubernatura; asimismo, en Ahome, Guasave y Navolato el apoyo es de décimas, mientras que en Mazatlán ni siquiera fue mencionado como una opción y aparecen antes otros partidos de nueva creación, como Fuerza por México (compuesto por antiguos miembros del PRI, Nueva Alianza y Morena).

Pasado partidista de los candidatos

Es importante señalar que varios de los aspirantes a la gubernatura de Sinaloa tienen pasado reciente como militantes del PRI, incluso ocupando cargos públicos por el partido tricolor o habiendo encabezado candidaturas.

La candidata de Fuerza por México, Rosa Elena Millán, dejó de lado los colores del PRI hace unos meses para encabezar la presente candidatura para el Gobierno del Estado; situación similar con el actual candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

La candidata del PT, Gloria González Burboa, también tiene antecedentes como priista, partido por el cual fue diputada en la LXII Legislatura, asumiendo suplencia en el Congreso estatal.

Mario Zamora, que sigue representando al PRI, su partido de siempre, abandera para esta campaña los colores del PAN y PRD. Por su parte, Ricardo Arnulfo Mendoza, candidato del Partido Encuentro Solidario, tiene en su historial haber sido candidato por Morena a la alcaldía de Culiacán en el proceso de 2016.

Rubén Rocha, candidato de Morena-PAS, está en su tercera campaña por la gubernatura, la cual ya buscó en 1986 bajo el Movimiento Popular Sinaloense y en 1998 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Finalmente, Yolanda Cabrera, candidata de RSP, tiene entre sus antecedentes políticos el haber pertenecido al Partido Sinaloense.

Mejora aceptación hacia el PRI

El Partido Revolucionario Institucional se mantiene como el que mayor rechazo genera entre los ciudadanos de Sinaloa, al preguntarles por cuál opción política NO votarían en el presente proceso electoral (pregunta 2). Y aunque el PRI sigue firme en el nada honroso primer lugar de partido con menor intención de voto, tiene una tendencia a la baja en esta medición.

Y es que mientras en 2019, en la mayoría de los municipios, superaba el 50 por ciento de rechazo o estaba cerca de esta cifra, en 2021 esta oposición al tricolor se ha diluido. El municipio donde más se rechaza al PRI es Salvador Alvarado, con un 41.60 por ciento de respuestas negativas, lo cual coincide, además, con el hecho de que en esta medición Salvador Alvarado fue el municipio con el apoyo más grande hacia Morena.

Aceptación del PRI / Foto: DEBATE

En donde menos negativos suma el priismo es en Mazatlán, región en la que obtiene 32.26 por ciento de menciones de ciudadanos que no votarían por este organismo político, mientras que destaca un alto porcentaje de quienes no saben o no contestaron esta pregunta (35.48 por ciento), la cual sobresale como primera opción.

Aceptación del PRI / Foto: DEBATE

En este mismo puerto, gobernado actualmente por un alcalde morenista, es precisamente Morena como opción política la que ha ido sumando negativos, al obtener 13.82 por ciento de respuestas no favorables, superando al PAN, que tiene 5.07 por ciento de rechazo. El rechazo hacia Morena aumentó 6 puntos respecto a la medición pasada de marzo. En la mayoría de los municipios, el segundo puesto de partido más rechazado se divide entre el Partido Acción Nacional y Morena.

Metodología

El Debate aplicó 1440 cuestionarios efectivos a ciudadanos mayores de 18 años de forma directa en 144 secciones electorales seleccionadas por sorteo, distribuidas en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Mazatlán, siguiendo la proporción urbana rural para un total de 240 entrevistas por municipio.

Votación de candidatos que migren a otros partidos / Foto: DEBATE

La conformación de rangos para sexo y edad se generó atendiendo a un aproximado de la estadística registrada por la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), quedando un 52.50 % de mujeres y un 47.50 % de hombres. las edades van de 18 a 29 años, con un 23.80 %; de 30 a 49, un 34.10 %; de 50 a 69 años, un 34.00 %; y de 70 o más; un 8.10 %. La información se levantó los días comprendidos entre el 28 de abril y 9 de mayo del 2021. la muestra para la evaluación municipal tiene un margen de error de +/- 5.4 y un nivel de confianza de 95 %. coordinadores: Ángel Partida y Javier Mezta.

Chapulines

Al cuestionar a los ciudadanos de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán sobre si votarían por candidatos que migraran de sus partidos para ser candidatos por otra opción política, la mayoría de los encuestados expresó que no apoyaría a dichos personajes.

A pesar de que en la práctica los partidos están compuestos por una amalgama de políticos que han dejado otros partidos para pasar a Morena, entablar alianza con antiguos opositores, como el PRI, o bien comenzar en partidos nuevos, como Fuerza por México.

En el caso de los políticos que dejan el PRI para buscar una candidatura, 77.14 por ciento de los mazatlecos dijo que no los apoyaría, por 71.72 por ciento de los ahomenses que los rechazan. En Salvador Alvarado, 43.27 por ciento dijo que sí apoyaría a quienes migren del PRI, la cifra más alta en comparación con los otros municipios donde se aplicó la encuesta.

En cuanto a políticos de Morena que migren a otros partidos, 85.29 por ciento de los ahomenses los rechazaría, por 84.21 de los culiacanenses y 76.67 por ciento de los mazatlecos.