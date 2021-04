Morena en la Cámara de Diputados pide trabajar con imparcialidad en proceso electoral 2021

Ciudad de México.- A pocos meses de que la contienda electoral llegue a su día, el coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier exhorto al gobierno e instituciones garantizar la democracia durante las votaciones para la población se libre de elegir a sus representantes sin manipulaciones.

En el marco del proceso electoral 2021, Mier Velazco pidió a las autoridades y organismos encargados de los comicios para que actúen con imparcialidad y respeten la constitución.

Mencionó que políticos, autoridades gobiernos están obligados para que este proceso se lleve a cabo de manera libre en el país, ya que no solo está en juego el proceso electoral y los cargos a elección, sino el rumbo de México.

Agregó que para México no ha sido fácil alcanzar sus loros democráticos, muestra de ello, mencionó, es que la sociedad está mucho más informada y atenta en lo que sucede, y aunque reconoció que la emergencia sanitaria por Covid-19 será un obstáculo, confía en que habrá participación de la ciudadanía.

"Será un proceso electoral complejo por la situación que se vive en el país en materia de salud, pero estoy seguro que la gente estará muy participativa con sus candidatos de partido", mencionó Mier en un comunicado.

De manera paralela, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, descalificó los ataques realizados por representantes políticos quienes mencionó utilizan esos mensajes como estrategia electoral ya que mencionó el INE seguirá siendo un árbitro que no está en contra de nadie.

"No es la primera vez que pretenden descalificar al árbitro, es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por actores políticos... No lo lograron antes y no lo lograrán el en futuro, porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad, la legalidad y la rendición de cuentas en las elecciones", mencionó Córdova en sesión virtual con el Consejo General.