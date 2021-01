Morena en la mira del INE; delata engaño en spot

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena retirar de los medios de comunicación el spot en el que asegura que cedió ese espacio para el cuidado de la salud, puesto que legalmente no ha entregado sus promocionales a ninguna autoridad o institución en la materia.

El pasado 19 de diciembre, el presidente a nivel nacional de dicho partido, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que la asociación partidista darían sus espacios en radio y televisión al Gobierno federal para que este pudiera informar sobre temas relacionados a la contingencia sanitaria por Covid-19.

En este sentido, el Movimiento de Regeneración Nacional retrocedió en sus pasos y aseveró que en vez de continuar con sus constante ataques a las asociaciones partidistas contrarias (alianza PRI-PAN-PRD), utilizaría sus spots para hacer una atenta invitación a los mexicanos para que acataran las medidas para la prevención del contagio y propagación del SARS-COV-2.

Durante la sesión de la Comisión de Quejas, los consejeros del INE señalaron que resulta una rotunda falsedad que haya tal acción por parte del partido del presidente en el poder. Incluso, destacaron que esto confunde a los televidentes y radioescuchas.

Muestra de que Morena sigue al mando de sus anuncios es que al final de estos, en donde le solicita a la ciudadanía que se lave las manos, use el cubrebocas y mantenga la sana distancia, se añade la frase: "tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud".

"Ceder significa dar, transferir, traspasar a alguien, una cosa, una acción o un derecho, y no estamos en ese supuesto, a pesar de que Morena había renunciado, no ha dado un escrito u oficio a esta autoridad", indicó la consejera Claudia Zavala.



"No obstante a ello, en el uso de su prerrogativa, coloca esa información (que cede), y podría generar una confusión de que el partido cedió sus tiempos, pero se está colocando (promocionando)". enfatizó Zavala



Debido a que Morena había informado al INE que cedería su tiempo en radio y televisión, en enero, el Consejo General aprobó lineamientos que debían seguir los partidos para otorgar sus espacios, entre ellos informar si serían todos sus promocionales o una parte, la duración de dicha situación y los requisitos para el Gobierno al usar esos spots.



El consejero Ciro Murayama señaló que ya con la norma aprobada, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos nuevamente preguntó a Morena si entregaría al Gobierno sus promocionales, y simplemente "guardó silencio".



"No se puso a disposición de un tercero. No lo cedió a nadie, lo está ejerciendo Morena, es su promocional, no hay cesión alguna, y esto puede dar a entender que lo puso a disposición de un tercero", añadió el funcionario.

"El tema no es la materia de la que se habla, que es la vacuna, no, lo que estamos señalando es que el ceder implica que hay un tercero que recibe, y ese tercer sujeto es inexistente", apuntó Murayama.