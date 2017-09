Morena encabeza las encuestas para gobierno de CDMX

México.- Con 21.9% Morena encabeza las preferencias electorales para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, seguido del PRD que tiene 12.3% ; PAN, 7.6%, y PRI, con 5.9%, de acuerdo con la encuesta realizada por El Universal en la capital del país.

En el caso de los posibles candidatos, Claudia Sheinbaum triunfa en cinco de los seis careos que se realizaron entre los aspirantes, aunque llama la atención que cuando compite contra Alejandra Barrales como abanderada del Frente Ciudadano por México se da un empate técnico, pues la morenista obtiene 25.8% de la votación y la dirigente nacional del sol azteca 24.2%.

Les comparto el documento: Innovación y esperanza para la Ciudad de México https://t.co/YmmJqjhA0h pic.twitter.com/ZKQWNZ5aBS — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 16 de agosto de 2017

Incluso al poner a Barrales como candidata del PRD, la diferencia con Sheinbaum pardo oscila entre los cinco y tres puntos porcentuales.

Una situación contraria se presenta para la morenista al contender con Ricardo Monreal, ya que triunfa holgadamente sobre el delegado en Cuauhtémoc como candidato del Frente o del PRD.

Otro dato que destaca es que el Partido Revolucionario Institucional tiene los mayores negativos entre el electorado de la capital del país, pues 47.7% de los encuestados dijo que nunca sufragaría por éste; en segundo lugar aparece Morena, con 10.9%; seguido del PAN, con 6.3%, y finalmente PRD, con 6%.

No ha sido sencillo ponernos de acuerdo. Cuando la diferencia se presenta, recordamos que lo que nos une es México. #FrenteCiudadano pic.twitter.com/Z9iFilOo0W — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 13 de septiembre de 2017

En el caso de los posibles candidatos del sol azteca a la jefatura de Gobierno, quien aparece en primer lugar es Alejandra Barrales, con 23 %; Ricardo Monreal, en segundo con 7.9%, y Víctor Hugo Lobo con 6.8%.

En el tema de conocimiento que se tiene sobre los aspirantes, la también dirigente nacional del PRD ocupa la primera posición con 67.9%; Aurelio Nuño, 57%; Ricardo Monreal, 54%, y Xóchitl Gálvez, 44.6%.

Al preguntar sobre la opinión que tienen de los contendientes, 38.6% dijo que es buena la de Claudia Sheinbaum; seguida de Xóchitl Gálvez, con 31%; Mariana Gómez del Campo, 29.1%, y Patricia Mercado, con 27.5%.

Al hacer la correlación entre la persona más conocida y que mejor opinión tienen sobre ella, la que sale mejor calificada es la actual delegada panista en Miguel Hidalgo.

De las personas que se identifican como independientes, 13.4% afirmó que votaría por Morena, 6.1% se pronunció a favor del sol azteca, 2.1% lo haría por Acción Nacional y 1.6%, por el Revoluconario Institucional.

En contraste, 45.2% de ellos respondió que no votaría o que no lo haría por ninguno, mientras que 26.7% no dijo su preferencia.

Los perfiles con mayor percepción negativa son el priísta Aurelio Nuño, con 40.7%, y el delegado perredista de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, con 38.7%. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, y Alejandra Barrales, están empatados en sus negativos con 35 puntos porcentuales.

Para una quinta parte de los entrevistados durante el ejercicio, el perfil más atractivo para competir por el PRD a la jefatura de Gobierno es la también senadora Alejandra Barrales. El el porcentaje aumenta a 44.9% cuando se pregunta a los militantes del partido que encabeza Barrales Magdaleno.

El seguno lugar en este apartado es para Ricardo Monreal, quien cuenta con 7.4% de las simpatías entre población abierta y 9.1% entre perredistas; Víctor Hugo Lobo acumula 6.8% y 14.7%, respectivamente.

Al cuestionar sobre el interés que generan las campañas electorales para elegir al nuevo jefe de Gobierno capitalino, 52% aseguró que este proceso no le llama la atención, contra 46.3% que indica lo contrario, lo que puede dar un viso del porcentaje de la participación electoral que podría darse en los comicios que tendrán lugar el próximo año.

Al hacer un análisis del perfil de los hombres manifiestan una mayor intención de participar en los comicios que las mujeres y que el mayor porcentaje de votantes de Morena son personas de 50 años en adelante.

En cuanto a la posibilidad de alternancia en la capital, 58.7% de los encuestados asegura que cambiar de partido en el gobierno sería bueno, 23.3% opina que no sería bueno ni malo y 11.4% considera que sería algo malo.

La encuesta se realizó del 9 al 11 de septiembre a mil ciudadanos y con un nivel de confianza de 95%, así como con un margen de error de 3.1%. Los entrevistados aparecen en el padrón electoral de la capital del país y se tomaron aleatoriamente de las diversas secciones.